Iluro Bikes lanza la campaña #MovilidadParaTodos para personas con movilidad reducida

Iluro Bikes responde a las crecientes denuncias de personas con movilidad reducida que enfrentan situaciones inaceptables en infraestructuras públicas con una nueva campaña de impacto social, #MovilidadParaTodos. Inspirada en casos recientes, como el de la joven que tuvo que arrastrarse en el metro de Santiago por un ascensor fuera de servicio​ y la madre en Alicante que carga a su hijo a diario en un colegio sin acceso adecuado​.

Iluro Bikes busca brindar apoyo real a quienes se ven limitados por la falta de accesibilidad. Como parte de esta campaña, Iluro Bikes ofrece un descuento especial en el alquiler de sillas de ruedas eléctricas en Barcelona, con el objetivo de proporcionar una alternativa segura y confiable para quienes no pueden confiar en las infraestructuras públicas. Este servicio no solo está pensado para personas locales que lidian con barreras en su vida diaria, sino también para visitantes que necesitan una solución temporal y accesible sin comprometerse a la compra de un equipo de movilidad.

“Con #MovilidadParaTodos queremos no solo aportar una solución práctica, sino también generar conciencia sobre la urgencia de contar con accesibilidad real en todas partes”, declaró un portavoz de Iluro Bikes. Además, la campaña invita a usuarios a compartir sus propias historias y experiencias en redes sociales usando el hashtag, creando así una comunidad de apoyo y visibilidad para este importante problema.

Con esta iniciativa, Iluro Bikes reafirma su compromiso con la inclusión, facilitando la movilidad de las personas y demostrando que, cuando las infraestructuras fallan, existen soluciones que devuelven la autonomía y dignidad a quienes lo necesitan.

Ilruo Bikes

Dirección: C/ de Muntaner, 200, L'Eixample, 08036 Barcelona

Provincia: Barcelona