Didac Toscano Martín se dirige a los amantes de la naturaleza en su libro, ‘Los dos mundos de cumbre serena’.

CÍRCULO ROJO.- Como bien explica, Didac Toscano Martín, su autor; ‘Los dos mundos de cumbre serena’ va dirigido a los amantes de la naturaleza y la fantasía. “Lo que más destacaría de mi libro es la cuidadosa construcción de los personajes y la riqueza en la descripción de los paisajes. Me he esforzado en crear personajes con profundidad y complejidad, para que resulten auténticos y los lectores puedan identificarse con ellos y sus historias. Además, he puesto especial atención en describir los escenarios de manera detallada, ya que considero que los paisajes no solo son un telón de fondo, sino que también enriquecen la atmósfera de la narración y reflejan las emociones y los conflictos de los personajes. Estos elementos combinados ayudan a sumergir al lector en el mundo de la historia”, explica él mismo.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras del autor, “una narrativa ágil y envolvente que capta su atención desde la primera página y no la suelta hasta el final. La prosa no solo busca entretener, sino que también lanza un llamado urgente y conmovedor a la preservación del medio ambiente en todas sus formas. Esta obra va más allá de ser simplemente una historia; es un canto épico de valentía, sacrificio y redención que resalta la importancia vital de mantener una relación armónica entre la humanidad y la naturaleza. Es una fábula que invita a la reflexión, a valorar nuestro entorno natural y a reconocer la profunda conexión que tenemos con el mundo que nos rodea”.

SINOPSIS

En el apacible y remoto pueblo de Cumbre Serena, situado en los majestuosos Pirineos, la convivencia entre los habitantes humanos y las criaturas del bosque se ve abruptamente amenazada. La paz, mantenida durante generaciones, se rompe cuando surge un conflicto entre los aldeanos y los animales del bosque.

Cristina, una joven del pueblo, se convierte en una inesperada mediadora en la lucha por proteger su hogar compartido. A medida que la tensión aumenta, se descubre la necesidad de unir a humanos y animales en un frente común.

Conforme la batalla final se acerca, las alianzas se ponen a prueba y las verdaderas intenciones de cada bando salen a la luz. Los dos mundos de Cumbre Serena es una historia épica de valentía, sacrificio y redención, que resalta la importancia de la armonía entre la humanidad y la naturaleza. A través de un vibrante homenaje a los amantes de la naturaleza, la novela llama a la protección, conservación y celebración de nuestro entorno natural, enfrentando también problemáticas como la corrupción y la avaricia.

AUTOR

Didac Toscano Martín nació en Barcelona, España, donde, desde una temprana edad, desarrolló un profundo amor por la naturaleza, los animales y las historias de fantasía. Creció en un ambiente familiar de activismo ecologista, donde raro era el día que no se viera una película de Disney o de fantasía, lo que acrecentó su imaginación y su pasión por el mundo natural.

Los dos mundos de Cumbre Serena es la primera novela de Didac, una obra que refleja su amor por los Pirineos y su deseo de promover la coexistencia pacífica entre humanos y cualquier ser vivo que comparta el mundo con ellos. A través de su escritura, Didac busca no solo entretener, sino también tratar, mediante esta fábula, las problemáticas actuales del mundo, como las guerras, la corrupción y los intereses que se esconden detrás de ellas.

La inspiración para Los dos mundos de Cumbre Serena surgió de las muchas caminatas y exploraciones de Didac en las montañas de los Pirineos catalanes y andorranos, donde la belleza y la tranquilidad del entorno despertaron en él un sentido de maravilla y un deseo de preservar estos espacios.