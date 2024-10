Jordan Boyd presenta GIMNASTA (GR)

Jordan Boyd compara las exigencias de la vida con las de su pasado como gimnasta para el tercer adelanto de su EP, Enganchada Como un Piercing. Junto a Jomo Cru, el productor de Berlín con base en Londres y muy experimentado en los sonidos electrónicos; y De Teresa, artista española con la que hace dupla el alemán, la artista construye un imaginario electrónico con reminiscencias del UK Pop de los 2010.

En un plano introspectivo y desafiante, "GIMNASTA (GR)", habla de una persona infinitamente elástica, a la cual la gente estira sin remordimientos hacia donde le conviene, para que cumpla expectativas y gane premios sin ella tener una real importancia. Con una clara determinación por estar a la altura, la artista promete que esa tortura no le provoca dolor, y reta a que la sigan estirando, asestando un evidente golpe a aquellas figuras paternas o de autoridad que abusan de su posición insaciable.

En mayo, Jordan Boyd lanzó la canción junto a un videoclip que realizó Pau Mateu Sáez en el Club Ritmo de León (conocido por ser el club más galardonado de este país y encargado de brindarnos a gimnastas como la olímpica Carolina Rodríguez) y en el cual se incluían a todas las categorías inferiores del club, contando además con cameos de figuras célebres de la disciplina como la actriz y stuntwoman Cinthia Pérez, protagonista del último videoclip de Rosalía junto a Bjork.

Esta narrativa tenía como intención por supuesto convertirse en un himno para las jóvenes mujeres que se dediquen a la gimnasia o que hayan formado parte de este hermoso deporte. Y fue decirlo y hacerlo, porque la canción se viralizó en semanas, llegando a alcanzar más de un millón de reproducciones en redes sociales. La canción ha llegado a todas las habitaciones con pósters de Londres 2012, a todos los montajes de competición, y a todos los gimnasios con espalderas; demostrando que el miedo a la perfección es una sensación que comparten muchísimas niñas y mujeres en este país, y que hoy la voz de la gimnasia suena un poco más fuerte. Aunque duela.

Jordan Boyd es una cantante y compositora de 24 años nacida en Palma de Mallorca. Con el sueño frustrado de ser gimnasta profesional desde su infancia, las exigencias y la ambición fueron el plato de cada día en su hogar. Concursando en el programa infantil de talentos de televisión “Petits” en 2014 y quedando finalista, una llama se encendió en el pecho de la joven artista. Su vida iba a ir centrada en la música.

Aprovechando las herramientas de su generación, sin micrófono ni escenario, colocó su móvil en la cama y comenzó a publicar versiones en Twitter. En menos de un año, dos versiones se viralizaron: Nada menos que una canción de Rels B y Juancho Marqués, hicieron que ambos artistas se fijasen en la mallorquina, invitándola a Son Fusteret y Palacio Vistalegre en 2017 respectivamente. Este hito personal y profesional abrumaría a una jovencísima Jordan, que ansiaba crecer y llenar estadios, pero todavía no se había adentrado en el mundo de la composición.

Así, Jordan comenzó un proyecto, pero no tuvo mucha fortuna en los equipos de trabajo a los que se unió, teniendo ella la sensación de que dentro de sí tenía un potencial que no conseguía florecer.

Después de dos años teniendo muchas complicaciones personales y en la industria de la música, lo cual es frecuente en las vidas de muchos proyectos emergentes (sobre todo en mujeres), en 2023 retoma su enfoque en el proyecto, esta vez para construir su propio camino, sólido, pero entendiendo que tiene curvas, piedras e intersecciones.

Así, Jordan Boyd da el pistoletazo de salida a su proyecto musical con una carta de presentación. Enganchada como un Piercing (ECP) supone un antes y un después en la introspección musical y lírica de Jordan, aparte del esplendoroso trabajo estético que lleva su dirección creativa y visual.

Tanto es así que, actualmente, la joven artista ha sido la imagen de la nueva equipación del Real Madrid en dos años consecutivos, estrechando lazos con la marca Adidas, y su nombre ya ha llamado la atención entre la comunidad de jóvenes gimnastas gracias a su canción Gimnasta, que reúne más de un millón de reproducciones en redes sociales.

Pero no todo es estética en el universo Jordan Boyd. El proyecto musical se presenta con un nuevo directo que pretende romper la puerta de la nueva ola española. Combinando su belleza multicultural, la cual se debe a la mezcla de orígenes británicos y afroamericanos, un aprendizaje entre culturas provoca en ella diferentes influencias, todas caracterizadas por su intensidad y emoción. Con pinceladas de pop, house y electrónica ofrece un sonido moderno, semi-urbano muy personal, que dejará a todo el mundo enganchado como un piercing.

