Servicios en la nube; ¿Cómo maximizar la eficiencia y minimizar el gasto?

Cada vez más empresas, grandes y pequeñas, están digitalizando sus negocios y realizando migraciones a la nube. Mantener infraestructuras locales implica mucha inversión, de trabajo y de recursos. Mientras que la utilización de los servicios en la nube, facilita la vida a muchas personas, ahorrando tiempo y esfuerzos.

Una de las principales empresas que ofrecen este tipo de servicios es Amazon Web Services (AWS). Quizás muchos lectores ya la conozcan o son, incluso, clientes.

La infraestructura digital de AWS es una de las más importantes a nivel mundial. Es segura, flexible y con una filosofía de pago-por-uso, características que la han hecho merecedora de la confianza de muchos gobiernos, organismos oficiales y empresas de todos los ámbitos, en todo el mundo.

Y aunque AWS ofrece un entorno flexible, escalable y herramientas propias de control de gastos, muchos usuarios cometen errores de uso que impactan negativamente en sus costes y en el rendimiento operativo de sus sistemas.

Para ayudar a estos usuarios, en especial a las PYMES, una empresa española, Unimedia Technology, ha lanzado una herramienta, totalmente gratuita, para ayudar a corregir esos errores. Recientemente, ha presentado Cloud-Trim, una plataforma de uso sencillo que identifica si una empresa está gestionando bien su entorno en la nube de AWS.

No es necesario ser un experto en tecnología para utilizarla. Basta con seguir unos sencillos pasos y Cloud-Trim analiza la infraestructura del usuario y elabora un detallado informe. En él se indica el potencial ahorro de costes y las posibilidades de optimización.

Cloud-Trim no accede, no modifica ni altera los datos que una empresa pueda tener almacenados en la nube. Solo busca identificar aquellos recursos que pueden ser optimizados. Y lo hace de forma gratuita.

El mundo de la tecnología resulta complejo y desconocido para la mayoría de la población. Que las empresas de tecnología se preocupen por los problemas y necesidades de los usuarios, las hace más cercanas y mucho más humanas. El futuro está en la digitalización y hay que poner en valor el hecho de que los expertos en tecnología ofrezcan su mano para que ese camino sea más sencillo y económico para todos.