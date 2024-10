Juntabras, el nuevo desafío lingüístico de GDM Games

El mundo de los juegos de mesa sigue expandiéndose con propuestas innovadoras que desafían la creatividad e ingenio. A propósito de esto, GDM Games, una reconocida editorial de este sector, ha presentado Juntabras. Este juego cooperativo, diseñado por Francisco "Pak" Gallego, promete horas de diversión y retos lingüísticos.

En este sentido, Juntabras invita a los jugadores a juntar palabras de manera ingeniosa, fomentando tanto la colaboración como el pensamiento crítico. En esta entrevista, más detalles de este fascinante juego y de otras interesantes propuestas de esta editorial.

¿Qué inspiró la creación de Juntabras?

Juntabras parte de la idea de hacer un juego donde necesitemos encontrar la palabra exacta, algunos juegos con esta lógica se han hecho muy famosos en formato app y el reto consistía en no tener que utilizar un diccionario para las comprobaciones, cosa que haría el juego poco ágil. Por otro lado, siempre me han gustado las palabras compuestas que se crean para dar nuevos significados, sobre todo en los relatos de ciencia ficción.

¿Qué habilidades busca desarrollar Juntabras en sus jugadores?

Lo primero que busca es divertir, en un juego, la parte lúdica es lo primero. Mientras nos divertimos, lo primero que nos encontramos es la competencia de aprender a aprender. Es fácil que en la primera partida no lleguemos a niveles altos, bien porque hemos gastado pistas demasiado pronto o porque las letras que eliminamos de las palabras sean las menos comunes. Si de la palabra lasaña os dejo "LSÑ" será mucho más fácil de adivinar que son os dejo "AAA". Además, trabajamos el lenguaje de forma muy evidente, ya que tenemos que listar las posibles palabras que encajen. Las matemáticas serán importantes a la hora de conocer la longitud exacta de la palabra que nos falta. La creatividad estará muy presente a la hora de usar las pistas, ¿cómo expresamos a que huele la justicia?.

¿Cuál ha sido el mayor reto al diseñar este juego?

La usabilidad. El juego crece en dificultad de forma exponencial con cada nivel y pronto nos damos cuenta de que necesitamos anotar la cantidad de letras que nos faltan o, en caso del juntabrante, poder controlar las letras que elimina. Todo empezó a funcionar cuando añadimos cartas donde podemos pintar con el rotulador.

¿Cómo ha sido la respuesta el público?

Lleva tan solo unos meses en el mercado, pero la respuesta está siendo muy buena, las ventas crecen cada día y las reseñas en general son buenas. Las que nos aportan algún dato negativo es sobre la dificultad, a algunos grupos les cuesta adivinar las palabras a la primera, pero es algo que queremos, los juegos tienen que suponer un reto. Si todos los grupos pudieran pasarse los 12 niveles en la primera partida, sería un fracaso.

¿Qué mensaje final le gustaría transmitir a quienes están interesados en Juntabras?

Yo les animaría a probarlo, el juego es muy económico, suele estar muy por debajo del euro/hora incluso jugando poco. Se puede jugar con cualquiera, tan solo necesita un conocimiento medio de la lengua y, sobre todo, estar preparados para perder en las primeras partidas.

¿Qué otros juegos recientes de GDM Games recomendarías a los aficionados de Juntabras?

De las últimas novedades estamos muy contentos con todos, peo especialmente con Clap, es un juego de ritmos y percusión corporal que también supuso un gran reto, las mecánicas son simples y beben más del mundo de la música que del juego.

¿Hay alguna expansión o juego en desarrollo similar del que puedas adelantarnos detalles?

Tenemos en desarrollo varias ediciones internacionales de Juntabras, en cada idioma hay que volver a repensar las palabras. De momento no hay expansiones pensadas, pero sí que nos gustaría ponernos con una segunda parte, que añada nuevas mecánicas o niveles.

¿Cómo ha evolucionado el catálogo de GDM Games en los últimos años y qué expectativas tienen para el futuro?

GDM empezó con la autopublicación de un juego de cartas coleccionable: Guerra de mitos. Era un juego para público experto, o jugón que decimos nosotros.

Poco a poco hemos visto como en España en particular, y en general en el mundo entero, hay más gente que se acerca a esta forma de ocio. Se ha jugado desde siempre, pero en los últimos años empezamos a querer dejar de lado las pantallas en nuestro tiempo de ocio para pasarlo relacionándonos con otros seres humanos. Además, la tendencia actual en diseño es crear productos atractivos, fáciles de usar y donde el desafío esté más ene le juego que en entender las reglas.

Con esas premisas, hemos ido adaptando el diseño de nuestros juegos, ahora se podría decir que hacemos juego familiar, intergeneracional, donde leeremos pocas reglas, empezaremos a jugar enseguida, pero nos van a suponer un reto dominarlo.

Juntabras se presenta como una propuesta fresca y emocionante en el mundo de los juegos de mesa. A través de la unión ingeniosa de palabras, este juego promete diversión y, además, un desafío intelectual que atraerá a jugadores de todas las edades.

Además de este, GDM Games ofrece una amplia gama de juegos que han conquistado a los aficionados del género, cada uno con su propio encanto y mecánicas innovadoras. Con GDM Games, las aventuras lúdicas se apoderan de las tardes de entretenimiento entre amigos y familia.