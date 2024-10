El bienestar emocional como pieza clave en la salud laboral y en la productividad de las empresas

Las últimas publicaciones sobre absentismo laboral en España registran un preocupante repunte de este fenómeno en el segundo trimestre del año, con casos de muchos empleados españoles que están "quemados" (síndrome de burnout) y experimentan sensación de agotamiento, ansiedad y depresión. Por tal motivo, es importante implementar diversas políticas para cambiar esta realidad que afecta la productividad, la moral de los equipos de trabajo y los costes operativos, entre otras cosas.

En ese sentido, la agencia de consultoría Desarrolla cuenta con un equipo multidisciplinar compuesto por psicólogos, coaches, pedagogos, ingenieros, consultores de RRHH, economistas y otros colaboradores especializados, que aplican un modelo de desarrollo organizacional para contribuir en el bienestar laboral y emocional de las empresas y organizaciones.

Por qué las empresas se deben preocupar por el bienestar emocional de los trabajadores Según el último informe sobre absentismo laboral realizado por la firma The Adecco Group Institute, la tasa de absentismo en España se situó en el 6,9 % durante el segundo trimestre de 2024. Una de las principales causas que explica este fenómeno es la incapacidad temporal, marcada por factores como la ansiedad y depresión que pueden sufrir los trabajadores.

Por esta razón, los expertos consideran que es importante concienciar a las empresas sobre la aplicación de políticas enfocadas en garantizar el bienestar corporativo de sus empleados. De esta manera, las organizaciones pueden mejorar el estado físico, mental y emocional de las personas, lo que reduce su accidentabilidad, previene enfermedades y aumenta la productividad.

A través de estimular un sentimiento general de satisfacción y realización en el ámbito de trabajo, las empresas no solo mejoran la calidad de vida y experiencia de los trabajadores, sino que también optimizan los procesos de atracción y retención del talento.

Desarrolla implementa un modelo de desarrollo organizacional abierto y flexible A diferencia de otras consultoras, el equipo de Desarrolla implementa un modelo de desarrollo organizacional abierto y flexible con la finalidad de trabajar con el cliente y no para el cliente (con talleres de mindfulness, de resiliencia, de autogestión emocional, de autocuidado, prevención del estrés y coaching emocional, entre otros). Esto implica entender la complejidad, el ecosistema y las interdependencias que ocurren dentro de la organización, de tal manera que sea posible trabajar con las herramientas adecuadas y conseguir una conciencia colectiva.

Como resultado de aplicar políticas para asegurar el bienestar laboral, las empresas y organizaciones tienen la posibilidad de mejorar su reputación y de alcanzar un éxito y sostenibilidad, tanto de cara a los empleados como a los clientes. En ese sentido, la amplia experiencia de quienes integran la consultora Desarrolla representa una ventaja diferencial al momento de impulsar cambios sostenibles.