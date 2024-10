ONCOVIX; Nuevos avances en inmunoterapia DEX personalizada para cáncer

Recientemente, el Journal of Clinical & Biomedical Research, publicó el artículo científico titulado “Recent Advances in the Translational Application of Immunotherapy with Pulsed Dendritic Cell-Derived Exosomes (DEX)”, escrito por el Dr. Ramón Gutiérrez Sandoval, destacado oncopatólogo internacional, especializado en inmunoterapia personalizada y de precisión. Este artículo review, resalta los avances de la inmunoterapia DEX como una opción terapéutica innovadora personalizada y de precisión en el tratamiento del cáncer, especialmente en casos avanzados o resistentes a tratamientos convencionales. La publicación, realizada en colaboración con centros de investigación internacionales, posiciona a los DEX como una herramienta clave en la oncología personalizada, sin equivalencia en otras terapias, y con un gran impacto en la mejora de la respuesta inmune de los pacientes.

El artículo analiza cómo los DEX, pequeñas vesículas extracelulares liberadas por células dendríticas, pueden activar respuestas inmunológicas robustas y sostenibles en el tiempo. Una de sus principales ventajas es su bajo perfil de toxicidad, minimizando efectos secundarios graves y siendo una opción viable para pacientes que no responden a tratamientos tradicionales como la quimioterapia o radioterapia.

El Dr. Gutiérrez Sandoval también subraya la capacidad de los DEX para inducir memoria inmunológica a largo plazo, un avance crucial en la lucha contra la recurrencia del cáncer. Los ensayos clínicos revisados, especialmente en pacientes con melanoma y cáncer de pulmón, han mostrado mejoras significativas en la eficacia de los tratamientos al combinar los DEX con terapias convencionales, personalizables a cada tipo de cáncer debido a la inmunoplasticidad de la inmunoterapia DEX, reduciendo la toxicidad y mejorando la tolerancia a las terapias, facilitando su personalización según las necesidades específicas de cada paciente, y acercando el escenario ideal de terapia multimodal.

Este artículo marca un hito en la investigación del cáncer y consolida al Dr. Gutiérrez como referente internacional en inmunoterapia personalizada. Como asesor de OGRD Alliance en EE. UU. y consultor del programa internacional Oncovix, su contribución ha sido fundamental para impulsar nuevas fronteras en la lucha contra el cáncer.