Documentación requerida para financiar la compra de un coche, por Mid Car

Tomar la decisión de adquirir un vehículo implica tener en cuenta distintas variables, entre ellas, la forma de financiación. Para esta última se evalúan diferentes opciones entre las que se encuentran el sistema bancario o directamente con los concesionarios, siempre evaluando los plazos e intereses de cada forma de crédito.

Para este último caso, Mid Car, un reconocido concesionario en Madrid ofrece diferentes formas de financiación, adaptándose a cada una de las necesidades de sus clientes. Para poder acceder a esta opción, se requiere reunir una sencilla documentación.

Documentación necesaria para acceder a la financiación con el concesionario Dependiendo del rol que desempeñe el cliente, se le solicita una documentación diferente para dar inicio al trámite de solicitud de financiación con Mid Car.

Si el solicitante es un particular, los documentos requeridos son el DNI, el comprobante de la última nómina o pensión y copia de la factura de teléfono. En caso de no contar con DNI, debe presentar carta verde y pasaporte o carta de residencia para los comunitarios, o carné de conducir para los no comunitarios.

Para los autónomos, los requisitos son el DNI, el IRPF (modelo 100), los 3 últimos trimestres del IRPF (modelo 130/ 131) o tres últimos trimestres del IVA (modelo 303), la factura del teléfono y el justificante de la cuenta bancaria. Si no se tiene DNI, se debe presentar carta verde y pasaporte o tarjeta de residencia para los comunitarios y carné de conducción y vida laboral para los no comunitarios.

En el caso de las empresas, la documentación a presentar para acceder a la financiación de un coche con Mid Car son CIF y DNI del apoderado, escritura de constitución y poderes, último impuesto de sociedades (Modelo 200), última declaración de IVA anual (Modelo 390), tres últimos trimestres de IVA (Modelo 303), balance de situación y cuenta de resultados a cierre del mes anterior y justificante de la cuenta.

Ventajas de financiar la compra del coche con Mid Car Financiar la compra de un coche usado o de ocasión con Mid Car trae múltiples ventajas. Entre ellas se encuentran la flexibilidad de pago, permitiendo adaptar los plazos de pago de acuerdo a la capacidad de cada familia.

Otro de los beneficios de financiar con la concesionaria Mid Car es contar con tasas de interés competitivas, facilitando el acceso a más modelos de vehículos y sin la necesidad de un desembolso inicial de alto valor.

Para financiar la compra de un coche usado o de ocasión con Mid Car es necesario contar con una serie de documentos que certifiquen la identidad y la capacidad de pago de quien está adquiriendo el vehículo. Preparar esta información con tiempo, hará el proceso más ágil con la empresa Mid Car.