Felix Damian, las empresas inteligentes aprovechan este trimestre para hacer fotos de los empleados

Las compañías que apuestan por el éxito entienden la importancia de una marca consistente. Sin embargo, uno de los aspectos que a menudo pasa desapercibido en la construcción de una imagen corporativa sólida es la uniformidad en las fotos de perfil de los empleados. Estas imágenes pueden ser un factor determinante para transmitir confianza, profesionalismo y coherencia.

Las fotos de perfil actualizadas no solo ayudan a construir la confianza de clientes y socios, sino que también pueden motivar a los empleados, elevando su autoestima y aumentando su compromiso. Además, tener una imagen corporativa unificada es una herramienta efectiva para atraer nuevos talentos a la organización.

La clave de una imagen profesional Felix Damian, fotógrafo de Madrid especializado en imágenes profesionales para LinkedIn, destaca la importancia de estas fotografías en el ámbito empresarial.

"Una foto de perfil profesional no solo representa a la persona, sino también a la empresa. Es una tarjeta de presentación que comunica seriedad y profesionalismo desde el primer instante", explica el fotógrafo Felix Damian en su Instagram.

Muchas compañías están reconociendo este valor y, por ello, están apostando por actualizar las imágenes de sus empleados en este último trimestre del año.

El momento oportuno para invertir en la imagen de los empleados Durante este trimestre, muchas empresas están aprovechando presupuestos de marketing no utilizados para mejorar las fotos de perfil de sus equipos. Actualizar estas imágenes es una inversión estratégica, especialmente de cara al próximo año. Sin embargo, la organización de una sesión fotográfica para todo un equipo puede resultar abrumadora, especialmente para empresas con un gran número de empleados.

Felix Damian Films se promueve como una empresa especializada en sesiones fotográficas para entornos corporativos y ofrece soluciones prácticas para que este proceso sea eficiente y sin complicaciones.

"Nuestro objetivo cómo fotógrafos es hacer que las sesiones de fotos se desarrollen de forma fluida, ahorrando tiempo y esfuerzo a las empresas", apunta Felix Damian.

Simplificando el proceso de las sesiones fotográficas Una de las herramientas que facilita este proceso es la opción de agendar en línea. Felix Damian Films proporciona a las empresas un enlace personalizado donde los empleados pueden reservar sus sesiones en intervalos cortos, como 3 personas cada 15 minutos. Esto permite que cada empleado seleccione el horario que mejor se adapte a su agenda, optimizando así el tiempo.

Felix Damian Films también proporciona a los empleados una guía en PDF con consejos sobre la vestimenta más adecuada para la sesión fotográfica y recomendaciones sobre qué llevar, como peines o maquillaje para retoques.

Una inversión que fortalece la imagen corporativa La pregunta clave es: ¿cuándo fue la última vez que la empresa actualizó las fotos de perfil de sus empleados? Este cuarto trimestre ofrece una oportunidad perfecta para utilizar esos presupuestos no asignados y mejorar la imagen corporativa.

Según Felix Damian, "Actualizar las fotos de perfil es una inversión que muestra el compromiso de una empresa con la excelencia y la profesionalidad. Es un gesto que beneficia tanto a la imagen externa como a la moral interna de la compañía".

Las empresas inteligentes no dudan en aprovechar esta oportunidad para proyectar una imagen profesional y coherente, que inspire confianza tanto dentro como fuera de la organización. Felix Damian Films ofrece la experiencia y las herramientas necesarias para hacer que este proceso sea rápido, eficiente y sin complicaciones, asegurando que cada empleado tenga una foto de perfil que refleje lo mejor de sí mismo y de la empresa a la que representa.