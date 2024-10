Bodegas Pandora y su vino insignia, el Pandora Tinta de Toro con D.O.

Bodegas Pandora sigue marcando tendencia con su Pandora Tinta de Toro., un vino tinto de calidad, elaborado en la prestigiosa Denominación de Origen Toro. Este vino, que ya cuenta con dos añadas, se encuentra actualmente en proceso de elaboración tras la reciente vendimia, con una crianza de 6 meses en barricas de roble francés, aportando una mayor complejidad y elegancia.

Elaborado con uvas 100% Tinta de Toro, variedad autóctona que caracteriza los vinos de la DO Toro, el Pandora Tinta de Toro destaca por su singularidad, sedosidad y elegancia. Los viñedos, situados a más de 700 metros de altitud, ofrecen las condiciones óptimas para el desarrollo de esta variedad, resultando en un vino potente y equilibrado, perfecto para los amantes de los vinos con carácter, cuerpo y estructura.

Pandora Tinta de Toro, notas de cata En nariz, este vino ofrece una rica combinación de aromas intensos de frutas rojas y negras maduras, acompañados por matices balsámicos y especiados, que exhiben limpieza y complejidad. En boca es profundamente aterciopelado y dulce. Los sabores licorosos de la fruta están unidos a la mineralidad apacible, terminando con una nota exótica especiada. Un final largo, jugoso y elegante, que se aferra al paladar.

Elaboración y crianza Tras la vendimia de este año, el Pandora Tinta de Toro se encuentra en pleno proceso de elaboración, con una crianza de al menos 6 meses en barricas de roble francés y español, donde desarrolla su distintiva estructura y complejidad aromática. Este vino de Bodegas Pandora se elabora siguiendo técnicas tradicionales, complementadas por métodos modernos que aseguran la máxima calidad en cada botella.

Producción limitada y exclusiva de Bodegas Pandora La producción limitada del Pandora Tinta de Toro convierte a este vino en una opción exclusiva dentro del mercado de la DO Toro. Bodegas Pandora, comprometida con la sostenibilidad y la calidad, selecciona cuidadosamente cada racimo para ofrecer a los consumidores una experiencia de cata única.

El Pandora Tinta de Toro continúa consolidando la reputación de Bodegas Pandora como referente en la elaboración de vinos de alta calidad, llevando lo mejor de la tradición vitivinícola de la DO Toro a las mesas más exigentes. Con su inconfundible carácter, este vino tinto es una elección imprescindible para los amantes de los vinos con personalidad.