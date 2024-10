Radón, un gas radioactivo que produce cáncer del pulmón

Aunque el radón es un gas elemental que se encuentra naturalmente en el ambiente, la sobreexposición a altas concentraciones de este producto puede generar problemas graves para la salud. Para Radonova, es importante entender las particularidades del gas radón y así evitar malos entendidos reconociendo su nivel de riesgo y sus características. Por tal motivo, ha decidido explicar en este espacio algunas de las particularidades de este elemento, presentando algunas consideraciones sobre su incidencia en la salud de las personas, así como elementos clave para prevenir problemáticas derivadas de su alta concentración en el ambiente.

Radiación en el ambiente El gas radón es un elemento radioactivo incoloro, inodoro e insípido que se produce por la desintegración natural del uranio presente en las rocas y los suelos. Si bien se produce por un fenómeno natural, la acumulación de radón en el interior de las viviendas y edificios puede llegar a alcanzar niveles muy elevados. En los espacios cerrados radica el verdadero peligro, debido a la emisión de partículas alfa y descendientes que se acumulan en las paredes del tracto respiratorio. Esto tiene efectos sobre el ADN celular y aumenta el riesgo de padecer cáncer de pulmón. Las minas, las plantas de tratamiento de aguas y las cuevas son lugares donde la concentración de gas radón alcanza niveles peligrosos, por lo que muchos de estos espacios cuentan con protocolos de descontaminación y de salud en el trabajo.

Gas radón en el hogar Los materiales de construcción y las zonas residenciales también son susceptibles de presentar altos niveles de gas radón. En ese sentido, es importante que las personas tomen medidas de precaución como medir los niveles de radón en su casa y cerciorarse que los niveles no superen el rango recomendable. En España, el nivel de referencia de gas radón son 300 Bq/m³, de acuerdo a la última actualización de la normativa vigente.

Radonova ha desarrollado varias soluciones de detección de gas radón en el hogar, intuitivas y de fácil acceso, con las cuales es posible reconocer el nivel de radón en el hogar y tomar las medidas pertinentes para mantener protegida la vivienda de cualquier elemento que ponga en peligro la salud de sus habitantes. Radonova espera que las personas encuentren alternativas para cuidar su organismo, ofreciendo soluciones eficaces con las cuales mejorar la calidad del aire.

Es muy importante recordar que cualquier edificio puede tener niveles elevados de gas radón, independientemente de si se encuentra en una zona de riesgo o no. Los mapas no sirven para hacer una evaluación del riesgo en un edificio y solamente la medida en dicho edificio puede emplearse para tal evaluación.