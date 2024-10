Abycine, seleccionador para los Premios Goya, celebra su XXVI edición en Albacete

Otro año más, Abycine ha llegado a Albacete, y ya van 26 años consecutivos, llenando de cultura el panorama nacional desde el "Nueva York de la Mancha". Este festival se ha consolidado como uno de los principales referentes del cine independiente en España y ha ganado una relevancia especial al ser uno de los festivales seleccionadores para los Premios Goya y por su zona de industria Abycine Lanza que abre una importante puerta a muchas películas que se exhiben en sus secciones.

Abycine: seleccionador para los Premios Goya Desde 2016, Abycine fue incluido en la lista de festivales cuya selección oficial permite que las películas opten a la preselección en varias categorías de los Premios Goya, tales como Mejor Cortometraje de Ficción, Documental y Animación. Esto ha reforzado su rol en la escena cinematográfica española, posicionándose como un trampolín clave para cineastas independientes que buscan visibilidad y un mayor recorrido dentro de la industria.

Este reconocimiento como festival seleccionador fortalece el papel de Abycine no solo como un espacio de descubrimiento de nuevos talentos, sino también como un foro para que proyectos en desarrollo puedan ganar notoriedad en los circuitos nacionales e internacionales, a través de premios como los Goya y otros festivales de prestigio.

Premios y reconocimientos a Abycine por su contribución al cine y la cultura en España El festival ha recibido múltiples galardones por su contribución a la cultura y al cine independiente. Algunos de los más destacados son:

Premio al Mérito Cultural otorgado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en 2019. Este reconocimiento valoró el impacto que Abycine ha tenido en la vida cultural de la región y su papel fundamental en ofrecer una plataforma de visibilidad a cineastas fuera del circuito comercial tradicional.

Biznaga de Plata, otorgado por el Festival de Cine de Málaga como premio honorífico "por descubrir y engrandecer el cine independiente español, convirtiéndose en un referente".

Reconocimiento por parte de la industria cinematográfica: Aunque no son premios específicos, Abycine ha sido elogiado por diversas figuras de la industria por su capacidad para descubrir nuevos talentos y por su compromiso con la innovación cinematográfica gracias a su zona de industria ABYCINE LANZA, que es referente en el país y otorga ayudas a desarrollo por valor de 65000 euros y aglutina más de 300 acreditados con importantes colaboraciones como CMM, RTVE, FILMIN, ECAM, FESTIVAL DE MALAGA, ICAA, y diferentes festivales y áreas de industria del país.

Películas destacadas que han pasado por Abycine El festival ha sido el punto de partida para varias películas que luego alcanzaron reconocimiento nacional e internacional. Algunas de ellas son:

"Verano 1993" (Estiu 1993) de Carla Simón: Presente en Abycine Lanza, esta película autobiográfica fue seleccionada para representar a España en los Oscar y se llevó premios en festivales internacionales como Berlín.

"Tarde para la ira" de Raúl Arévalo: Proyectada en Abycine antes de arrasar en los Premios Goya 2017, donde ganó el premio a Mejor Película. Su paso por Abycine fue clave en su camino al éxito.

"10.000 km" de Carlos Marques-Marcet: Ganadora del Premio a la Mejor Película en Abycine, esta cinta sobre relaciones a distancia también fue premiada con el Goya a la Mejor Dirección Novel.

"Magical Girl" de Carlos Vermut: Proyectada en Abycine, esta película ganó la Concha de Oro en San Sebastián. Fue elogiada por su enfoque único y su mezcla de thriller psicológico y drama.

"Lo que arde" de Oliver Laxe: Esta obra poética y visual sobre la vida rural gallega también fue galardonada en Abycine y obtuvo premios en Cannes y otros festivales internacionales.

"La desconocida": Este thriller psicológico, dirigido por Pablo Maqueda, aborda las tensiones de la vida moderna a través de la historia de una joven que entabla una relación peligrosa y obsesiva con una figura misteriosa. La película explora los límites de la confianza y el anonimato en el mundo digital, creando un ambiente tenso y perturbador que cautivó en Abycine y fue apoyada en Abycine Lanza 2021 y rodándose en la ciudad posteriormente.

"20.000 especies de abejas" de Estíbaliz Urresola Solaguren: Seleccionada dos veces en el foro de desarrollo Abycine Lanza, esta película sigue la historia de una niña que lucha por encontrar su identidad de género mientras pasa un verano en el País Vasco junto a su familia. Con una narrativa intimista y sensible, la película pone de relieve las complejidades de la identidad y el crecimiento personal, habiendo sido muy elogiada en el circuito de festivales, incluyendo Abycine.

"Bodegón con fantasmas", dirigida por Enrique Buleo, es una película que se ha presentado en esta edición de Abycine. Esta tragicomedia rural transcurre en un pequeño pueblo de Castilla-La Mancha y mezcla humor negro y costumbrismo, explorando las vidas de los habitantes que conviven con fantasmas. La película refleja las tensiones entre el pasado y el presente, y pone en escena personajes que buscan desesperadamente una salida a sus problemas vitales, entre lo surrealista y lo melancólico. Ganadora del foro desarrollo CMM de Abycine Lanza.

"El Hoyo" de Galder Gaztelu-Urrutia: Premio película Joven en el festival, esta cinta distópica se convirtió en un fenómeno mundial tras su estreno en Netflix, consolidándose como uno de los grandes éxitos del cine independiente español.

Artistas reconocidos en Abycine El festival también otorga premios especiales a los artistas que han dejado huella en la industria cinematográfica. Algunos de los Premios Especiales han sido entregados a actores, actrices y directores de gran renombre:

Matt Dillon, Luis Tosar, Eduard Fernández, Isaki Lacuesta, Arturo Valls, Candela Peña y Najwa Nimri, Jonás Trueba, entre otros, han sido homenajeados en Abycine por sus impresionantes trayectorias en el cine español.

En cuanto al Premio Trayectoria Joven, artistas como Carolina Yuste, Macarena García, Carlos Areces, David Verdaguer, Ingrid García-Jonsson y Anna Castillo han sido galardonados, destacándose como figuras emergentes con un prometedor futuro en el cine.

Secciones del festival Abycine se confrontan en varias secciones de su festival, y aparte el mercado ABYCINE LANZA y MI PRIMER ABYCINE, los programas didácticos para jóvenes que cubren diferentes aspectos del cine independiente:

Abycine Indie: Premia las películas más innovadoras y arriesgadas del cine independiente.

Abycine Lanza: Dedicada a proyectos en desarrollo y Work in Progress, con premios importantes para esta sección, en las que se ofrecen dos ayudas de 17.250 € cada una para proyectos en desarrollo, y para los WIP (Work in Progress) optan a ayudas de 7.000 € por parte de Abycine y una distribución valorada en 22.000 € gracias a su colaboración con Filmin.

Abycinitos y Mi Primer Abycine: Una propuesta que acerca el cine independiente a niños y jóvenes, con un enfoque que abarca desde los 3 hasta los 18 años, contribuyendo a la formación de nuevos públicos.

Abycine Gastroexperience: Desafío para unir el cine corto y la gastronomía en una experiencia sensorial única.

El apoyo de los patrocinadores La participación de patrocinadores es esencial para el éxito y la sostenibilidad de un festival como Abycine, que se enfoca en el cine independiente y emergente. Entre los patrocinadores principales se encuentran:

Instituciones públicas: Como el Ministerio de Cultura-Instituto de cinematografía y artes audiovisuales (ICAA), la Diputación de Albacete, Ayuntamiento de Albacete, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Empresas privadas: Marcas como Globalcaja, RES Group, Hyundai, Castilla-La Mancha Media, Filmin, Arcos y Synergy, la agencia de marketing digital que lleva colaborando con Abycine desde 2019.

Gracias a este apoyo, Abycine sigue consolidándose como un referente del cine independiente, aportando valor cultural a la región y al cine español en general.