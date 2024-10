Entrevista al investigador y especialista en Psicología del Arte Javier de Prada Pareja

Entre los investigadores más destacados actualmente dedicados al campo del arte, está Javier de Prada Pareja, conocido por sus reveladores análisis de algunas obras modernas y del pasado, que anteriormente habían resultado muy problemáticas para estudiosos y aficionados. Se formó como Historiador del Arte en la Universidad Complutense de Madrid, es también Diplomado en Psicología Analítica, y ha recibido varios premios de ensayo en concursos internacionales. Durante algunos años desarrolló una actividad importante como artista plástico, llegando a realizar exposiciones de pintura en España, Italia y Estados Unidos. En el campo del diseño web obtuvo varios premios, durante la primera década del presente siglo.

Usted es conocido principalmente por su estudio de las Pinturas negras de Goya, ya que en él, se vislumbra, por primera vez, un sentido pleno, no solo del contenido de las pinturas, sino también del peculiar lenguaje plástico que utilizó el pintor aragonés en esas obras.

Así es. Para abordar el estudio de esta creación fundamental era necesario reconocer, en primer lugar, que no es muy lógico que un pintor, a principios del siglo xix, utilizase un lenguaje plástico expresionista, con unos colores pardos, grises y negros, para cubrir las paredes de las dos habitaciones principales de su casa de campo, en las que necesariamente había de transcurrir la vida cotidiana de sus habitantes. Es evidente que Goya, actuando de esta manera, no estaba decorando esas dos salas, ni pretendía alegrar la vida de quienes las frecuentasen. Se trataba de un enfrentamiento de lo más personal con sus propias obsesiones, realizado por intermedio de la pintura, como instrumento de exploración de su interior, a través de la imaginación. Era la primera vez en la historia del arte europeo —tal vez, con la única excepción del inglés William Blake— que se abordaba la pintura con esa intención, convirtiéndola así en instrumento de exploración y conocimiento de la dimensión espiritual humana. Una vez captado lo anterior, era evidente que el instrumento intelectual apropiado para abordar esta creación era la psicología, y concretamente la Psicología Analítica de Carl Gustav Jung.

¿En qué está trabajando actualmente?

Acabo de publicar un libro sobre la película de Akira Kurosawa titulada Sueños. Y en estos momentos estoy escribiendo un ensayo en el que analizo una de las producciones cinematográficas más interesantes y rompedoras de la historia de este arte; concretamente la película de Luis Buñuel y Salvador Dalí, Un perro andaluz. Como usted puede ver, se trata de otra producción que solo se puede abordar desde el campo científico de la psicología. Concretamente en esta obra, al igual que en toda producción verdaderamente decisiva, se pueden encontrar las preocupaciones más personales de una generación que inauguró en España la modernidad, en el terreno intelectual y artístico.