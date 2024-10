Repara tu Deuda Abogados cancela 49.000 € en Tenerife (Canarias) con la Ley de Segunda Oportunidad

El exonerado tuvo dos negocios de restauración cuya facturación no fue la prevista y se vio obligado a cerrarlos

Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado cancelar una deuda que ascendía a 49.000 euros a un hombre en Tenerife (Canarias).

Los abogados de Repara tu Deuda nos explican su historia: “el deudor solicitó un préstamo para financiar la compra de un vehículo que necesitaba para desplazarse hasta su centro de trabajo. Tras un par de desencuentros laborales, decidió capitalizar la prestación de desempleo e iniciar con ella un negocio: un bar. Funcionaba bien, pero desgraciadamente un día que debía ausentarse del negocio, le pidió a su hermana que se hiciera cargo de este mientras él estaba fuera. Justamente ese día recibió una inspección de trabajo, que le multó al encontrar a su hermana en el bar sin contrato laboral. Además, la facturación del negocio empezó a decaer y se vio obligado a solicitar préstamos para poder hacer frente a los gastos del mismo. Desafortunadamente, no lo consiguió y tuvo que cerrarlo para no generar más deudas. Tras dos años viviendo de pequeños trabajos, decidió hacerse cargo de una cafetería. Después de un par de años de actividad, la facturación bajó, solicitó pequeños préstamos para intentar mantenerse, pero finalmente tuvo que cerrarla. El nivel de la deuda generada durante los años en los que trabajaba como autónomo, que fue creciendo como consecuencia de los intereses, ha hecho insostenible su situación”.

Ahora, gracias a Repara tu Deuda Abogados y a la Ley de Segunda Oportunidad, el concursado puede empezar una nueva vida sin deudas tras dictar el Juzgado de lo Mercantil nº1 de Santa Cruz de Tenerife (Canarias) la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) en su caso, con lo que queda libre del importe debido.

Repara tu Deuda Abogados comenzó a operar en el ámbito de la cancelación de las deudas de particulares y autónomos en septiembre de 2015, mismo año en el que entró en vigor la ley en España. Su experiencia le ha llevado a afianzarse como líder nacional en su aplicación al haber conseguido superar ya la cifra de 280 millones de euros exonerados.

El despacho de abogados difunde los casos de éxito para que toda la sociedad conozca de primera mano la existencia de una ley que está permitiendo cambiar la vida de tantas personas. Más de 100.000 particulares y autónomos ya han puesto su caso en manos de Repara tu Deuda Abogados con objeto de reactivarse en la economía. Algunos de ellos han acudido después de que familiares y amigos les hayan hecho saber de este mecanismo y de los beneficios que les puede aportar.

El perfil de quienes se acogen a la Ley de Segunda Oportunidad es muy variado: pequeños empresarios que montaron un negocio o realizaron inversiones con resultados negativos, personas en situación de desempleo o en complicadas circunstancias laborales o de salud, particulares que han sido víctimas de algún tipo de engaño, padres que avalaron a sus hijos para la compra de una vivienda, divorciados que han comprobado el aumento de gastos, etc.

Por otro lado, el despacho está especializado en defender los derechos de los consumidores. Así, entre sus servicios también se encuentra el análisis y estudio de los contratos firmados por las personas con bancos y entidades financieras. El objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.