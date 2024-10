¿Por qué capacitarse en la gestión de subvenciones internacionales?

Las Subvenciones, Premios y Licitaciones Internacionales son un mercado de más de 3 billones de euros y con falta de profesionales para gestionarlas.

Estado del arte en Subvenciones y Licitaciones Internacionales

El panorama actual en el ámbito de las subvenciones y licitaciones internacionales revela un mercado vasto y poco explorado (Océano azul), con más de 3 billones de euros en oportunidades disponibles. A pesar de la magnitud de este mercado, persiste un gran desconocimiento entre profesionales, empresas e instituciones. Muchas de ellas se quedan sin cubrir, no por falta de recursos, sino por la escasez de proyectos de calidad o, en numerosos casos, por la simple ausencia de propuestas.

Uno de los aspectos más preocupantes es que más del 50% las licitaciones terminan siendo adjudicadas de manera directa, ya que no se presentan suficientes propuestas competitivas para crear un proceso de selección riguroso. Esto significa que las oportunidades no solo existen, sino que en muchos casos se desperdician por falta de conocimiento o preparación adecuada de los potenciales candidatos.

El hecho de que cualquier profesional, empresa o institución pueda presentarse a estas licitaciones o solicitar subvenciones agrava aún más esta situación, subrayando la necesidad de mayor capacitación en el tema. Este vacío formativo se traduce en una pérdida de potencial económico para miles de entidades que podrían beneficiarse de estos fondos y licitaciones, pero que no cuentan con las herramientas necesarias para acceder a ellas de manera efectiva.

Además, el proceso para la obtención de subvenciones y la participación en licitaciones internacionales requiere un conocimiento detallado de las normativas, procedimientos y criterios de selección que varían según la organización emisora, lo cual suma una capa de complejidad adicional para quienes desean participar. Esto hace aún más evidente la importancia de una formación especializada que no solo proporcione los conocimientos técnicos, sino también las habilidades prácticas para navegar en este mercado con éxito.

Las oportunidades de financiación y venta a través de subvenciones y licitaciones internacionales están más accesibles que nunca, e Interim Manager Consulting, ayuda a aprovecharlas al máximo. El acceso sencillo y rápido a estos fondos y licitaciones y la capacitación adecuada, pueden marcar una gran diferencia en el éxito de tus proyectos.

Por eso, este curso especializado en gestión de subvenciones, premios y licitaciones internacionales, diseñado para proporcionar todo el conocimiento y las herramientas necesarias para identificar, solicitar y gestionar subvenciones, premios y licitaciones internacionales, preparando a los alumnos para gestionar proyectos en mercados globales con garantías de éxito.

Inicio del curso: 29 de octubre de 2024.

Duración y contenido: 5 semanas, 100% online, flexible, 16 módulos prácticos y con grabaciones para que se gestione a cada ritmo.

Con más de 3 billones de euros en juego, y un acceso abierto a múltiples organizaciones, la clave está en estar preparado para aprovechar estas oportunidades globales, desarrollando proyectos de calidad que puedan competir y ganar en un mercado creciente.

¿Por qué este curso es diferente? Esta formación que es 100% online que se imparte de forma intensiva en 5 semanas con 16 módulos prácticos que no solo formarán en los aspectos teóricos, sino que dotarán de herramientas útiles y aplicables en la realidad del mercado. A continuación, se presentan los 5 beneficios principales de participar en este programa:

Conocimiento integral.

Abarcan desde la identificación de oportunidades hasta la correcta gestión de los fondos recibidos. Se aprenderá a navegar en el complejo mundo de las subvenciones internacionales, con enfoque práctico en cada módulo.

Herramientas efectivas y metodología única.

El curso proporcionará plantillas, guías y ejemplos que facilitarán la gestión de los proyectos, optimizando cada paso del proceso para que se puedan gestionar de manera profesional y eficiente. El curso aplica la metodología EstratégicaMente© que permite mejorar el éxito de las organizaciones en la gestión de subvenciones.

Crecimiento global asegurado.

Hay más de 3 billones de euros en oportunidades de subvenciones, premios y licitaciones internacionales. Además, este es un mercado que no ha parado de crecer en los últimos 20 años y sigue creciendo con poca competencia. Es lo que se conoce como un Océano Azul, donde los que saben cómo navegarlo tienen amplias posibilidades de éxito y expansión.

Formación asistida por Inteligencia Artificial (IA).

Interim Manager Consulting integra tecnologías disruptivas en sus programas. Con este curso, los participantes tendrán acceso a un Asistente Virtual Inteligente y una aplicación de entrenamiento con IA, disponible las 24 horas del día para resolver todas las dudas de forma inmediata.

Un valor añadido único: Oficinas Digitales de Subvenciones.

Interim Manager Consulting, cuenta con este servicio exclusivo dentro de instituciones y organizaciones clave que nos proporcionan acceso a proyectos valiosos. Utiliza la plataforma multitecnológica Simplicity for Grants© pionera en optimizar la identificación de las subvenciones y realizar el matching de oportunidades con las capacidades y competencias específicas de las organizaciones, utilizando Inteligencia Artificial (IA), Automatización de Procesos Robóticos (RPA) y Blockchain. Una vez elegido el proyecto por el cliente, se lo ceden a los miembros de la red de colaboración en función de sus competencias, brindándoles la oportunidad para desarrollarlo y generar impacto real. Esta estructura exclusiva permite ofrecer a los alumnos y colaboradores, acceso directo a iniciativas internacionales que requieren gestión profesional, optimizando el proceso para que puedan aplicar los conocimientos inmediatamente y expandir su propia red profesional.

Oportunidades laborales garantizadas.

Los participantes que completen con éxito el curso accederán a la Red de Colaboración Profesional IMC, lo que significa que no solo aprenderán, sino que también tendrán una puerta directa a nuevas oportunidades laborales y a gestionar los proyectos que entren en las Oficinas digitales de subvenciones. La Red permite no ocasionar cuellos de botella en las oficinas que soliciten desarrollar muchos proyectos.

¿A quién va dirigido este curso? Este curso está diseñado para profesionales de diversos sectores, incluyendo:

Profesionales del sector público y privado que gestionan proyectos financiados por subvenciones internacionales.

Consultores y asesores que desean ofrecer nuevas oportunidades de expansión global a sus clientes.

Empresarios y emprendedores que buscan acceder a fondos internacionales para impulsar el crecimiento de sus empresas.

Investigadores y académicos interesados en financiar proyectos de impacto social, económico o ambiental.

Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y otras organizaciones del tercer sector que desean optimizar la gestión y obtención de fondos para sus proyectos internacionales.

¡Y no se necesita experiencia previa! Este curso es accesible y útil para cualquier persona que quiera entrar en el mundo de las subvenciones internacionales, sin importar su formación o experiencia.

Comparación de valor: Calidad y accesibilidad A diferencia de otros cursos en el mercado que solo se centran en los fondos europeos y subvenciones nacionales, que son teóricos y ofrecen un menor número de sesiones, este programa es más completo y avanzado, incorporando material práctico y las tecnologías más innovadoras. Además, ¡los precios son mucho más accesibles!

Cursos similares tienen un precio superior a 2.950 €, en Interim Manager Consulting, se obtendrán más módulos, más contenido práctico y tecnología avanzada, por un costo más competitivo.

Como parte de la Responsabilidad Social Corporativa y el compromiso con el apoyo a organizaciones sociales, han establecido un precio sumamente ventajoso y accesible para este curso. Quieren asegurar que tanto instituciones como profesionales del tercer sector puedan acceder a esta capacitación en subvenciones y licitaciones internacionales, facilitando su participación y maximizando su impacto en proyectos de valor social, económico y medioambiental.

¿Se está listo para dar el siguiente paso?

Este es el momento de expandir los horizontes profesionales y acceder a fondos internacionales que pueden llevar la carrera o proyecto al siguiente nivel. Interim Manager Consulting invita a formar parte de un programa de alto nivel, donde el conocimiento práctico y el apoyo continuo están garantizados.

Inscribirse antes del 25 de octubre para tener un precio especial y asegurarse de ser parte de esta experiencia única.

Acceder a toda la información a través del Asistente Virtual con IA y a la inscripción a través de este enlace: licitacionesysubvenciones.com/

"No estamos en crisis, ni en época de cambio, estamos en un cambio de época con múltiples oportunidades". Guillermo Taboada.