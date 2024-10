La Domus Templi Barcinonensis abandona la Cofradía del Santo Cáliz de la cena

La DOMUS TEMPLI BARCINONENSIS, Cofrade Colectivo de la Cofradía del Santo Cáliz de la Catedral de Valencia, desde el 25 de febrero de 2016, dejó de serlo, a todos los efectos, con fecha 25 de septiembre de 2024.

Esta decisión fue adoptada ante la aplicación de unas nuevas normas excluyentes tomadas por el Excmo. Cabildo Metropolitano de la Catedral de Valencia, y por el Canónigo Celador, Álvaro Almenar Picallo, con el beneplácito de la Cofradía del Santo Cáliz, todas ellas no contempladas en los Estatutos de dicha cofradía.

Esta encomienda templaria de Barcelona, ​​desde sus inicios, ha cumplido siempre fielmente con los Estatutos tanto en su calidad de Cofrade Colectivo, como sus miembros que son Caballeros del Santo Cáliz. Si bien la DOMUS TEMPLI BARCINONENSIS hubiera podido recurrir legalmente esta imposición no contemplada en los Estatutos de la Cofradía, al pretender aplicarla con carácter retroactivo, ha decidido no hacerlo, y no pertenecer a una institución que empieza por incumplir sus propios estatutos según convenga en cada momento.

Su Comendador Fr. +Carles Aparicio ha afirmado: “No queremos formar parte de esta institución que, parapetada tras la Iglesia Católica, se cree con la potestad de poder hacer y deshacer a su antojo lo que le venga en gana”.