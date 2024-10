Detectives privados como Investicat exponen la creciente problemática de las bajas laborales fraudulentas en las empresas españolas

Los empresarios están cansados de tener las manos atadas frente al gran volumen de bajas laborales fraudulentas que se producen en España. Esto no significa que todas las bajas sean fingidas, ni mucho menos, pero sí que un alto porcentaje lo es, y cada año este número aumenta, generando un problema real para las empresas y un agujero en las arcas de la Seguridad Social que se paga entre todos. Se deja claro que en este artículo no se habla de las personas que, de manera legítima, sufren una incapacidad temporal real y necesitan solicitar la baja laboral. Ellas no son el problema, al contrario, se merecen esa baja y deben tomarla. De hecho, hay muchos trabajadores que, a pesar de necesitarla, no la toman por compromiso con la empresa o porque no consideran necesario pedirla, aunque sí lo sea.

Las principales razones para solicitar una baja fraudulenta son variadas. Desde usarla como venganza contra el empresario por alguna supuesta injusticia (“ahora me cojo la baja y te fastidio” por decirlo de manera elegante), hasta simplemente querer quedarse en casa jugando a la PlayStation mientras se sigue cobrando, o porque están trabajando en otro lugar de forma clandestina, cobrando de aquí, de allá y de más allá. Esta última es muy común y es de las que más duele.

Este tipo de conductas produce un perjuicio económico enorme en las empresas, generando deslealtad hacia el empleador y los compañeros, quienes muchas veces se ven obligados a doblar turnos o asumir funciones para las que no están completamente preparados, todo ello ante la imposibilidad de contratar a otra persona debido a los costos que implica.

Se sabe que este contenido será polémico, pero es necesario que alguien alce la voz por esos pequeños empresarios y autónomos que luchan cada día por sacar adelante sus negocios, dando de comer a familias, incluso a costa de su propio sueldo, sin encontrar soluciones viables.

Como detective privado, esta situación es el pan de cada día. Cada jornada recibo llamadas de personas al borde de la quiebra, con su economía gravemente afectada, incapaces de hacer frente al costo y a la problemática que supone tener a un trabajador en una baja fingida. Y desde aquí quiero decirles que sí hay esperanza y existen mecanismos para investigar a quienes se aprovechan del sistema en beneficio propio.

En Investicat Detectives Privados aportan pruebas sólidas para demostrar cuando una baja es fraudulenta. Si una persona está trabajando en negro, si está realizando actividades incompatibles con la causa de su baja laboral... en la mayoría de los casos se detectan estas conductas y ayudan al empresario a tomar las medidas disciplinarias correspondientes. Los detectives privados están regulados por la Ley 05/2014 de Seguridad Privada y habilitados por el Ministerio del Interior. El testimonio en sede judicial se contempla como el de un testigo cualificado, y cuentan con experiencia ratificando estos informes ante el juez.

Están aquí para ayudar. Como detectives privados, dicen que cuanto antes tomes la decisión, mejor, porque somos la primera respuesta, no el último recurso.

FAQs sobre bajas laborales fraudulentas ¿Qué se considera una baja laboral fraudulenta?

Una baja laboral fraudulenta es aquella en la que el trabajador finge o exagera una enfermedad o lesión para no asistir al trabajo y continuar cobrando su salario. También incluye situaciones donde el trabajador realiza actividades incompatibles con la incapacidad alegada.

¿Qué impacto tiene una baja fraudulenta en la empresa?

El impacto es significativo, ya que supone un coste económico adicional para la empresa y una carga de trabajo extra para los compañeros. Además, puede afectar la productividad y el ambiente laboral, generando desconfianza entre el personal.

¿Cómo puede un detective privado ayudar a detectar una baja fraudulenta?

Los detectives privados investigan las actividades del trabajador para determinar si existen pruebas de fraude. Esto incluye la observación y documentación de actividades que demuestren que el trabajador no está incapacitado para realizar su trabajo, tal como alegó.

¿Es legal contratar a un detective privado para investigar a un empleado?

Sí, es completamente legal. Los detectives privados están regulados por la Ley de Seguridad Privada y actúan dentro del marco legal. Sus informes y testimonios son considerados pruebas válidas en sede judicial.

¿Qué pasos debe seguir un empresario si sospecha de una baja fraudulenta?

El primer paso es recopilar toda la documentación relacionada con la baja y contactar a un detective privado para evaluar la situación. Si se obtienen pruebas de fraude, se pueden tomar medidas disciplinarias o legales contra el trabajador.