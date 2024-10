Citomol S. L. se establece como un referente en diagnóstico y procesado de muestras en Cartagena

Citomol S. L. es un laboratorio de Anatomía Patológica creado en 2020 en Cartagena (Murcia) para dar servicio a entidades públicas y privadas en el procesado y diagnostico tanto en muestras citologicas como en tejidos sólidos.

La cartera de servicios en técnicas complementarias de diagnóstico es amplia, desde la histoquímica, pasando por técnicas de inmunohistoquímica y biología molecular. También disponen, dentro de la biología molecular y por técnicas de PCR a tiempo real (RT-PCR), del genotipado del Virus del Papiloma Humano (VPH, 35 serotipos de alto y bajo grado) y de 11 patógenos causantes de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).

Trabajan tanto con citologías en triple toma como con citología en base líquida, sirviendo el vial para la toma de la muestra de esta última para el estudio morfológico de las células, así como para la determinación del VPH y/o de las ITS (una sola toma) o, en el caso de estudios independientes de VPH y/o ITS sin citología líquida, la toma de la muestra se puede realizar con un hisopo estéril sin medio de transporte.

El equipo está formado por un amplio número de patólogos, técnicos especialistas, citotécnicos y personal de administración muy experimentado, con más de 30 años en la profesión tanto en el sector público como privado, con capacidad de resolver gran cantidad de muestras con unos tiempos de respuesta cortos. Los informes anatomopatológicos se pueden descargar en el área de clientes de la página web citomol.com/clientes o por correo electrónico encriptado.

Dentro del equipamiento, cuentan con escáneres para la digitalización de muestras citológicas e histológicas, de tal manera que aquellos clientes que lo requieran, pueden recibir las imágenes digitales de sus muestras; de igual forma, se pueden recibir imágenes digitalizadas para su diagnóstico. Estos informes se pueden enviar por el medio que el cliente elija, incluyendo al sistema de información del cliente.

La filosofía, a lo largo de los muchos años de profesión es clara, la mejora continua en el trabajo da como fruto un trabajo de calidad, esto a un beneficio de los pacientes y ello a la confianza de los clientes.

Estarán encantados de atender a todo el mundo por el medio de comunicación que elijan para ponerse en contacto con ellos, y de colaborar si así se decide.

Gracias por la dedicación del tiempo.

Afectuosamente,

Joaquín Moya Biosca

Director técnico y gerente

Citomol S. L.

citomol.com

info@citomol.com