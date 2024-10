Escapada a Ibiza; ¿Dónde alojarse y dónde comer para todos los gustos y bolsillos?

Ibiza es una isla vibrante y multifacética que ofrece algo para todos los gustos. Sus playas y calas de aguas cristalinas, como Cala Comte y Cala Bassa, son perfectas para relajarse bajo el sol mediterráneo. A nivel cultural se debe visitar Dalt Vila, la ciudad antigua de Ibiza, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Sus callejuelas empedradas, murallas medievales y vistas panorámicas te transportarán en el tiempo, ofreciendo una visión única de la rica historia de la isla.

Más allá de las playas y la culturaIbiza es mundialmente conocida por su vibrante vida nocturna. Desde los famosos clubes como Pacha, Amnesia o Ushuaïa, hasta las fiestas al aire libre en las playas, las opciones para disfrutar la noche son infinitas. Para una experiencia más tranquila, explorar los mercadillos hippies, como el de Las Dalias, donde encontrar artesanía local, ropa y arte.

Además, para los amantes de la naturaleza, las caminatas por los acantilados y las rutas en barco hacia la vecina isla de Formentera son imprescindibles, ofreciendo paisajes espectaculares y un contacto más profundo con la belleza natural de la región.

Hoteles, hostales y agroturismos Ibiza ofrece una gran variedad de alojamientos para todos los gustos y bolsillos, desde hoteles de lujo donde dejarse mimar, a agroturismos en los que perderse para encontrarse.

Ibiza Gran Hotel

Situado junto a Marina Botafoch, el Ibiza Gran Hotel ostenta la categoría de 5 estrellas gran lujo. Este establecimiento no solo destaca por sus instalaciones de primer nivel, sino también por su oferta gastronómica de alta gama. Su oferta incluye el The Grand Ibiza Breakfast, el Pool Restaurant y La Gaia by Óscar Molina, galardonado con una estrella Michelin. Además, cuenta con pop-ups temporales que enriquecen aún más su experiencia culinaria.

Nobu Ibiza Bay

Localizado en el Carrer de Ses Feixes, 52, a lo largo de la bahía de Talamanca, el Nobu Ibiza Bay ofrece un refugio tranquilo, lejos del bullicio. Este hotel de lujo en primera línea de playa proporciona vistas al paseo marítimo y una oferta gastronómica destacada, con restaurantes que prometen una experiencia culinaria excepcional.

Hotel Nativo Ibiza

Con cuatro estrellas, el Hotel Nativo Ibiza está situado en Santa Eulària des Riu, a corta distancia de algunas de las playas más exclusivas de la isla. Destaca por su ambiente bohemio y un diseño inspirado en la naturaleza, ofreciendo a sus huéspedes una experiencia relajante y auténtica. En su terraza se encuentra el restaurante HUMO, especializado en cocina a la brasa.

Hostal La Torre

Este encantador establecimiento de dos estrellas se ubica en el pintoresco entorno de Cap Negret, en Sant Antoni de Portmany. Conocido por sus impresionantes vistas al mar y sus puestas de sol memorables, el hostal ofrece un ambiente relajado y bohemio. Su restaurante, que se especializa en cocina mediterránea, utiliza productos frescos y locales para ofrecer una experiencia gastronómica auténtica.

Agroturismo Atzaró Hotel & Spa

Situado en la zona de Santa Eulària des Riu, el Agroturismo Atzaró es una masía tradicional que ofrece una gama completa de servicios, incluyendo spa, masajes, belleza, yoga y opciones de restauración variadas. Su entorno natural y sus instalaciones de bienestar proporcionan una experiencia integral de relax y confort.

Can Lluc

Esta antigua casa payesa del siglo XIX, situada en la zona de Sant Rafel de Sa Creu, ha sido transformada en un elegante hotel boutique. Con 20 habitaciones, 8 villas y 2 viviendas vacacionales, Can Lluc ofrece un entorno con jardines frutales, una piscina de diseño y servicios diversos, incluidos eventos corporativos, bodas, un restaurante y masajes.

¿Cuáles son unos de los mejores restaurantes de Ibiza? La gastronomía de Ibiza es un reflejo de su rica herencia cultural y la calidad de sus productos locales. Platos tradicionales como la salmorra de pescado, el bullit de peix o la borrida de raya destacan junto a ingredientes autóctonos como la patata roja, el trigo xeixa, el queso de cabra, la sobrasada y el botifarró, además del exquisito aceite de oliva virgen extra (AOVE) y el característico licor de hierbas ibicenco.

La isla cuenta con una amplia oferta de restaurantes, bares y chiringuitos que abarcan desde la cocina local hasta propuestas internacionales. Sin embargo, es importante tener en cuenta que muchos establecimientos cierran fuera de temporada, por lo que siempre es recomendable reservar con antelación.

Sa Nansa

Un restaurante imprescindible en Ibiza, situado en Av. 8 d'Agost, 27, cerca del centro y de Marina Botafoch. El local se distingue por su ambiente luminoso, gracias a sus amplios ventanales y una terraza sencilla con piscina. Ofrece una propuesta culinaria enfocada en la cocina marinera, destacando por su sencillez que resalta la calidad de los productos del mar, especialmente mariscos y pescados locales. Este restaurante ha ganado notoriedad por sus excepcionales arroces, posicionándose como uno de los mejores en la isla.

Casa Jondal

Se encuentra en Cala Jondal s/n, y es uno de los pocos chiringuitos en Ibiza donde se puede disfrutar de una comida bajo las sabinas con el sonido del mar de fondo, sin música que distraiga. La carta, elaborada por los renombrados chefs Rafa Zafra y Ricardo Acquista, pone énfasis en productos del mar, ofreciendo una experiencia culinaria que se centra en la frescura y calidad del pescado.

Es Boldado

Ubicado en el acantilado de la Playa de Cala d'Hort en Sant Josep de Sa Talaia, Es Boldado es un restaurante con más de treinta años de historia, dirigido por Antonia Torres Palacios y su esposo Rafael Tur Lozano. La carta presenta cocina mediterránea y marinera, incluyendo arroces elaborados con ingredientes de alta calidad, langosta al ajillo, y pescados frescos. Además, es conocido por su sangría de cava, que complementa perfectamente sus platos.

Es Torrent

Situado frente al mar en la Platja d'es Torrent, s/n, Es Torrent ofrece un ambiente relajado, clásico y familiar con un buen servicio. Su cocina tradicional está centrada en productos del mar, destacándose por su gallo San Pedro con patatas, ajos y pimientos, presentado en una paella. Este restaurante es reconocido por su excelente calidad y ha atraído a numerosos personajes famosos.

La Gaia by Óscar Molina

Ubicado en el Ibiza Gran Hotel, es un restaurante gastronómico que cuenta con una estrella Michelin. Dirigido por el chef Óscar Molina, el establecimiento ofrece una experiencia culinaria en un entorno que evoca el mar. Los comensales son recibidos en la barra y pueden disfrutar de menús degustación que combinan raíces mediterráneas con influencias japonesas y peruanas, comenzando con una variedad de snacks que reflejan la creatividad y excelencia del chef.

Can Pilot

Es reconocido como el asador de carne más auténtico de la isla, situado en el interior, en la carretera de Eivissa-Sant Antoni, s/n, en San Rafael. Su decoración rememora una casa clásica, complementada con una parrilla prominente. El restaurante se especializa en carnes a la parrilla, ofreciendo la opción de elegir una pieza para cocinar por completo o seleccionar un corte de carne que se finaliza en la mesa, presentado fileteado, marcado y con sal.

Can Balafia

Ubicado en el Lugar Venda de Balafia de Dalt, 25, en Sant Joan de Labritja, es una encantadora casa payesa inmersa en un entorno natural, adornada con velas. El restaurante destaca por su amplia terraza desde la cual se puede observar la parrilla. Se especializa en carnes a la brasa, incluyendo cordero, ternera, conejo y pollo payés, acompañadas de patatas fritas caseras y auténtica ensalada de tomate.

Nobu Ibiza

Es uno de los restaurantes del Ibiza Bay, situado en el Carrer de Ses Feixes, 52. Ofrece una terraza magnífica con vistas al paseo marítimo y a la playa, ideal para disfrutar de una cena amenizada con música en directo. La carta presenta platos emblemáticos de Nobu Matsuhisa, como el tiradito yellowtail sashimi con jalapeño y el black cod miso. Los comensales pueden optar por platos a la carta o diversas opciones de menú degustación.

Nagai

Ubicado en la carretera a Sant Joan, 5, Nagai es un restaurante japonés en un entorno similar al de sus vecinos, con una casa payesa decorada con flores y velas y música en directo. Destaca por su atención al detalle, cócteles deliciosos y una cocina japonesa fusión bien elaborada, que podría competir con los mejores restaurantes japoneses en Madrid si estuviera en la capital.

Unic Restaurant

Unic Restaurant, con estrella Michelin, se encuentra en el Migjorn Ibiza Suites & Spa, en la Platja d'en Bossa, en el Carrer Ses Begònies, 18. A pesar de su ubicación en una zona animada, el restaurante ofrece un ambiente tranquilo y una decoración moderna y minimalista. Su menú degustación de cocina de vanguardia destaca por el uso de productos locales y técnicas con influencias francesas, bajo la dirección del chef David Grussaute, formado en la Escuela de Cocina de Burdeos.

HUMO

Situado en el rooftop del Hotel Nativo Ibiza en Santa Eulària des Riu, ofrece impresionantes vistas y un ambiente selecto, perfecto para eventos o cenas románticas. La carta, creada por Alberto Bermejo, se centra en la cocina a la brasa y al fuego, fusionando influencias mediterráneas y peruanas. Entre los platos destacados se encuentran el pulpo a la brasa con salsa de aceituna y la berenjena con miso blanco.

Playa Soleil

Ubicado en Playa d'en Bossa, Ibiza, presenta una propuesta gastronómica de alta calidad, con una oferta de platos mediterráneos y fusiones internacionales, elaborados con productos locales frescos. Además, el club dispone de lujosas camas balinesas, un servicio de coctelería premium y un ambiente que promueve la relajación y el disfrute, convirtiéndolo en uno de los destinos más exclusivos de la isla.

Visitar Ibiza es sumergirse en una isla que lo tiene todo: playas paradisíacas, una vibrante vida nocturna, una rica oferta cultural y una gastronomía auténtica que deleita a los paladares más exigentes.

Su combinación de belleza natural, historia y modernidad ofrece una experiencia única, tanto para quienes buscan relajarse en calas tranquilas como para aquellos que quieren disfrutar de las mejores fiestas del Mediterráneo. Con su clima suave, paisajes deslumbrantes y ambiente cosmopolita, Ibiza se convierte en un destino ideal que enamora a todo tipo de viajeros, convirtiendo cada visita en una experiencia inolvidable.