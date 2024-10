Cristina Bayés se sincera sobre la ´no maternidad no elegida´ en su libro, ‘No me quedo embarazada, ¿y ahora qué?’.

CÍRCULO ROJO.- Cristina Bayés desde su propio dolor al no poder quedarse embarazada elige dar voz a miles de mujeres a través de su libro: ‘No me quedo embarazada, ¿y ahora qué?’. “Lo más importante de este libro no es solo que está basado en mi propia experiencia, cuando sentía mucha frustración después de dos años buscando el embarazo sin conseguirlo, sino que busca romper el tabú y sacar a la luz un tema del que poco se habla y hace sufrir a muchas mujeres”, añade ella misma.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras de la autora, “una mezcla de conceptos terrenales y espirituales que aportan luz a la situación vivida”.

Se trata de un libro dirigido, sobre todo, a mujeres “que no consiguen quedarse embarazadas” y necesitan poner en palabras ese dolor. Aunque también están invitados los hombres que así lo sienten “esta situación hace sufrir a muchas mujeres y, también, a sus parejas”, añade ella misma.

SINOPSIS

A lo largo de este libro, quiero hablar de la «no maternidad no elegida», concepto que utilizaré para referirme a un tema todavía bastante tabú: cuando una mujer tarda más tiempo del deseado para concebir un hijo sin saber si finalmente este llegará.

Con este libro, me gustaría que fuera posible aceptar la no maternidad, sea esta temporal o definitiva; o bien que puedas prepararte para vivir esa búsqueda desde una situación de mayor consciencia.

Con estas páginas, vamos a entender que un hijo es como un mago: llegará cuando tenga que llegar, ni antes ni después.

Para hacerte el proceso más fácil y para que te cargues de paciencia positiva, te ayudaré a entender las sensaciones que vives y a ponerlas en palabras. Solo con esta comprensión, estoy convencida, cambiarás la perspectiva de las cosas y podrás dirigirte hacia una concepción y maternidad conscientes cuando lleguen.

O bien, cuando acabes el libro, tú misma sabrás cuál es el camino que quieres seguir y, sobre todo, cuándo será tu momento y forma ideal para ser madre.

Te propongo un viaje holístico, que puede ser muy duro en algunos momentos. Pero, cuando pase el tiempo y mires hacia atrás, podrás ver un regalo en todo este camino: el de conocerte mejor a ti misma.

No tengas miedo. Si estas palabras te resuenan, toma el libro y empieza, no lo dudes. Está escrito con mucho cariño para que dejes de sufrir y está basado en mi propia experiencia, así que es probable que yo haya vivido lo que estás viviendo ahora.

AUTORA

Cristina Bayés (Arbúcies, 1986). Amante de los libros y la escritura, desde adolescente es lectora de publicaciones de autoayuda y crecimiento personal.

En los últimos años se ha centrado en el estudio de temáticas espirituales que la han llevado a entender la vida desde una nueva perspectiva: teniendo en cuenta el camino de cada alma.

Siente la necesidad interior de escribir estas páginas para sanar la frustración que llegó a sentir después de años intentando quedarse embarazada sin conseguirlo.

Y decide hacer esta, su primera publicación, entrelazando su experiencia personal y su nueva forma de entender el mundo, con el objetivo de ayudar a otras mujeres, y a la sociedad, a poner en palabras un duelo del que se habla muy poco.

Transmite todas estas ideas en sus proyectos @somosflorysemilla y @cristina.bayes