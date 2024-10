¿Qué cerradura es conveniente instalar para evitar robos?, por Cefiba

La seguridad en los hogares es un aspecto clave para mantener la armonía de las comunidades. Por este motivo, el Programa de Colectivos Ciudadanos, del Ministerio del Interior de España, ha elaborado protocolos y consejos de seguridad que sirven para prevenir episodios no deseados. Por ejemplo, es importante no entrar en la vivienda si se advierte una puerta abierta o una ventana rota. Además, no es conveniente avisar en público o a través de redes sociales viajes de vacaciones que dejan el hogar vacío.

Si bien estos consejos son relevantes, también es clave reforzar el acceso a las viviendas con dispositivos de seguridad que sean difíciles de forzar y que impidan a los delincuentes acceder de manera sencilla. Con respecto a esto, la empresa Cefiba cuenta con múltiples soluciones adecuadas. Por ejemplo, los expertos de esta firma recomiendan la instalación de una cerradura antibumping cuyo objetivo es el de mitigar el número de robos. En particular, estos productos cuentan con tecnología capaz de evitar la vulneración de una puerta.

¿Qué implica el bumping? Actualmente, existen múltiples técnicas para abrir una cerradura, aunque no en todos los casos se consigue este objetivo sin estropear el dispositivo de apertura. En este sentido, una de las más eficientes es el bumping. Gracias a este procedimiento, los delincuentes pueden ingresar a una vivienda sin necesidad de forzar la cerradura o dañar los mecanismos de acceso. Por lo tanto, estas incursiones no siempre se detectan fácilmente.

El bumping solo requiere de una llave maestra capaz de adaptarse en su totalidad al cilindro de la cerradura. Además, debe ser suficientemente resistente como para aguantar el golpe de un martillo común. Entonces, este método consiste en introducir la llave maestra de tal forma que los pistones encajen en algunas de sus hendiduras, para luego golpear de manera contundente y generar un movimiento que permita el giro dentro de la cerradura. De este modo, es posible abrir una puerta. Un delincuente con experiencia puede realizar este procedimiento en no más de 30 segundos.

Este método es capaz de forzar las cerraduras incluso de los modelos blindados. Por lo tanto, es una amenaza considerable y un problema significativo tanto para los ciudadanos que sufren hurtos como para la policía y los cuerpos de seguridad que a menudo reciben denuncias de robos domiciliarios a lo largo y ancho de España.

Cerraduras que evitan el bumping con Cefiba Esta compañía, que cuenta con dos locales en Valencia y una tienda online, dispone de cerraduras capaces de evitar el bumping. Estos productos incluyen mecanismos que inhabilitan este tipo de acciones de las llaves maestras y generan un obstáculo para los delincuentes, gracias a la multitud de pernos y contrapernos.

A diferencia de las tradicionales, cuentan con cilindros robustos compuestos por varios pernos que se ubican siguiendo un patrón de difícil duplicación, lo que evita el uso de una llave maestra dentro del dispositivo. Asimismo, las cerraduras de este tipo se fabrican con materiales de alta resistencia que impiden la extracción del mecanismo. También incluyen refuerzos de acero que evita el taladrado y la extracción.

Puntualmente, una cerradura antibumping es una opción adecuada para minimizar el riesgo de robo en el hogar. En este sentido, su instalación está recomendada en las puertas de ingreso de apartamentos, casas o chalets.

Ventajas adicionales de las cerraduras antibumping Además de impedir el bumping, estos modelos también protegen de robos con ganzúa, limitan la extracción del bombín y ofrecen más seguridad si un delincuente intenta usar un taladro para forzar la entrada. Cabe destacar que estos productos también cuentan con refuerzos y homologación que evitan todas las técnicas de robo que hay actualmente, lo que evita la acción de los delincuentes y dificulta el ingreso a la vivienda.

Por otro lado, cada cerradura antimbumping cuenta con un sistema único y patentado. A propósito de esto, solo el propietario o alguien con una autorización pueden realizar copias de las llaves.

Aun así, es importante tomar otras medidas de seguridad como cerciorarse de que las puertas y ventanas se mantengan cerradas mientras no haya gente. Nuevamente, si al llegar al hogar por algún motivo la puerta del domicilio se encuentra abierta es importante comunicarse rápidamente con profesionales de seguridad competentes y esperar la actuación o respaldo de la Guardia Civil o la Policía.

En definitiva, a través de Cefiba es posible acceder a una cerradura antibumping para reforzar la seguridad de las puertas de distintos tipos de viviendas. De este modo, es posible obstaculizar los intentos de robo, cuidar el patrimonio y disfrutar de un nivel más alto de tranquilidad.