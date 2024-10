Personas y Cultura, un pilar estratégico de las organizaciones de Gran Consumo

El rol de Recursos Humanos ha evolucionado para convertirse en un actor estratégico clave en las organizaciones. Los departamentos de Recursos Humanos requieren adaptabilidad, para responder rápidamente a los cambios del mercado y a las necesidades organizacionales; proactividad, anticipándose a las demandas de talento y desarrollo; innovación, mediante la implementación de nuevas herramientas y enfoques que mejoren la gestión del talento; y, sobre todo, un enfoque centrado en facilitar el trabajo de las personas, asegurando que los empleados cuenten con el apoyo y los recursos necesarios para conseguir su máximo desempeño.

Elementos clave de cualquier departamento de RR.HH. Algunos de los elementos esenciales para que RR.HH. actúe como un socio estratégico e impacte en el éxito de la organización son el desarrollo del liderazgo, el fomento de la cultura organizacional para atraer y retener talento clave, la mejora del bienestar y la productividad, y la promoción de la diversidad, equidad e inclusión (DEI). También son importantes las alianzas estratégicas con las áreas de negocio, y el impulso de la innovación a través del desarrollo de competencias.

Las organizaciones necesitan líderes capaces de marcar las prioridades estratégicas y ayudar a sus equipos a crecer en las organizaciones. Personas y Cultura puede impulsar programas de desarrollo de liderazgo que preparen a los empleados clave para roles estratégicos, alineando sus habilidades con las metas de la empresa y garantizando una toma de decisiones más efectiva.

Una cultura fuerte y bien definida puede ser una ventaja competitiva. Promover una cultura que fomente la colaboración, la innovación y el sentido de propósito ayuda a crear equipos comprometidos y alineados con la visión y los valores de la organización. Además, conseguirá que los empleados sean los mejores embajadores para atraer el mejor talento del mercado. La industria de FMCG es pequeña y todo se sabe. Las empresas con una cultura sólida tienen mejores resultados.

El bienestar de los empleados no es solo una cuestión de beneficios, es una inversión directa en la productividad. Cuando los empleados se sienten apoyados en términos de salud mental, equilibrio entre la vida personal y laboral, y desarrollo personal, rinden mejor y están más motivados. Los programas de bienestar diseñados por Personas y Cultura tienen un impacto directo en los resultados.

Las empresas con equipos diversos e inclusivos tienden a ser más innovadoras y mejor posicionadas para tomar decisiones estratégicas. La gestión eficaz de DEI no solo mejora la cultura interna, sino que también refuerza la marca empleadora, atrayendo más talento y mejorando la reputación de la empresa ante sus clientes y el mercado.

Los departamentos de Personas y Cultura deben colaborar con otras áreas clave para identificar las necesidades de talento y desarrollar estrategias que estén alineadas con los objetivos de la compañía. Esto permite que la organización sea más ágil, respondiendo rápidamente a los cambios del mercado y asegurando que los empleados tengan las habilidades necesarias para afrontar los futuros retos. Las competencias y habilidades personales son cada vez más importantes. Promover el desarrollo de soft skills en la organización facilitará que los empleados crezcan más deprisa y puedan trabajar de forma más cohesionada.

