La importancia de la envolvente estanca para evitar las fugas de energía en las viviendas

Dentro del mundo de la arquitectura sostenible y bioclimática, existe un concepto crucial: la envolvente estanca. Esto se refiere a la capacidad de mantener un cierre hermético en la vivienda para evitar que el aire exterior se infiltre hacia el interior o viceversa. Este aspecto es de vital importancia en la construcción de viviendas unifamiliares en Asturias, sobre todo cuando se trata de una casa pasiva, ya que una estanqueidad óptima impide o minimiza las fugas de energía en cualquier época del año.

En consecuencia, no es necesario gastar más energía de la necesaria para enfriar o calentar el espacio, dependiendo de la estación. Al respecto, el estudio Pando Arquitectos explica que todas sus obras se diseñan y ejecutan bajo los principios del passivhaus, que permite mantener el interior de las casas en una temperatura de confort de 21 °C. Algo que es posible, precisamente gracias a un correcto aislamiento que impide la transferencia de calor.

Envolvente de la casa Para comprender la importancia de la estanqueidad en la construcción de viviendas unifamiliares en Asturias, es necesario conocer la envolvente, que abarca las paredes y muros, las puertas, las ventanas, los acristalamientos y, en general, todas las superficies que están en contacto con el exterior. Además, existen puntos críticos por donde se puede infiltrar el aire como los encuentros estructurales como las juntas y las instalaciones de electricidad, gas y agua.

Por consiguiente, es prioritario el uso de las técnicas y materiales correctos para asegurar que el aire exterior no tenga acceso a la casa, ni el aire interior se escape a través de agujeros, juntas mal selladas o mediante transferencia de calor de las paredes o cristales. De esta manera, la envolvente estanca no solo ayuda a disminuir el gasto energético para enfriar o calentar la casa, sino que favorece el confort pleno, al permitir mantener una temperatura óptima de manera continua.

Menos desgaste con el trabajo de Pando Arquitectos Por otro lado, es crucial tener en cuenta que la envolvente estanca también ayuda a mantener en buen estado las estructuras, ya que impide el desgaste ocasionado por las condiciones ambientales. Como resultado, los gastos en mantenimiento y reparación se reducen y la vivienda luce en perfectas condiciones por mucho más tiempo. Otra de las ventajas de la envolvente estanca la construcción de viviendas unifamiliares es que disminuye significativamente la huella de carbono, debido a que se requiere menos energía para asegurar la comodidad de los habitantes.

En conclusión, la estanqueidad es un tema central a la hora de construir una vivienda unifamiliar en Asturias, ya que garantiza el máximo confort y un menor gasto en energía. No obstante, sobre esto último, cabe destacar que los proyectos de Pando Arquitectos se caracterizan por su autonomía de las infraestructuras de servicios, ya que se aprovechan los recursos renovables para el autoabastecimiento de agua y electricidad.