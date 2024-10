Lanzarote, uno de los mejores destinos para los amantes del buceo

Lanzarote forma parte de las ocho islas que conforman el archipiélago canario. Declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 1993, esta isla destaca por su suave clima durante todo el año y su singular paisaje volcánico. Todo esto hace de ella un escenario natural único, en el que la tierra árida contrasta con las aguas cristalinas del Atlántico.

Esta isla, considerada la más antigua de las Canarias por su formación geológica, no solo destaca por su belleza y paisajes terrestres, sino que bajo sus aguas esconde un paraíso que atrae a buceadores de todo el mundo siendo uno de los mejores sitios para bucear en España.

Características únicas de la isla El entorno y los paisajes de Lanzarote son el resultado de antiguas erupciones volcánicas que moldearon el terreno. Este origen volcánico no solo dotó de características únicas a la superficie terrestre de la isla, sino que aportó a su fondo marino particularidades extraordinarias pudiendo observarse desde formaciones de lava submarinas, a cuevas y túneles que añaden una dimensión especial a la experiencia de buceo en la isla.

El clima de Lanzarote, con temperaturas moderadas durante todo el año, junto con la ausencia de grandes corrientes marinas, hacen de la isla y de sus aguas el lugar ideal para practicar deportes acuáticos. Además, la visibilidad bajo el agua es excelente, llegando a alcanzar, incluso, los 30 metros, lo que permite disfrutar de una experiencia clara y envolvente.

Un paraíso submarino lleno de riqueza La práctica del buceo en Lanzarote se caracteriza por la claridad de sus aguas, siendo de las más limpias y puras del Atlántico, esto proporciona unas condiciones óptimas para bucear en cualquier época del año. Además, la temperatura del agua oscila entre los 18 y 24 grados centígrados, permitiendo que los buceadores se sumerjan cómodamente sin la necesidad de trajes extremadamente gruesos.

Uno de los mayores atractivos de la isla es la riqueza de su fauna marina. Las aguas de Lanzarote albergan a una gran variedad de especies, muchas de ellas endémicas del Archipiélago, que encuentran en los fondos marinos de la isla un hogar. Muchas de estas especies se encuentran en peligro crítico de extinción, como es el caso del angelote, una especie de tiburón que, sin ser endémico de Canarias, encuentra en las aguas isleñas un refugio importante. Además, es común encontrarse durante una inmersión especies como: meros, abades, salemas, sargos, viejas, cabrillas, chuchos, muriones, medregales y jureles, entre muchos otros.

Algunos de los mejores puntos de buceo en Lanzarote Lanzarote es conocida por ser uno de los mejores puntos de buceo en España y es que sus costas ofrecen diversas áreas ideales para buceadores de todos los niveles. La isla cuenta con 30 áreas de inmersión repartidas entre sus costas y el Archipiélago Chinijo, puedes consultar muchos de los puntos de inmersión y sus particularidades a través de la Guía de Inmersiones Lanzarote. A continuación, se destacan algunos de los lugares más emblemáticos para practicar el buceo:

Veril de Playa Chica, en Puerto del Carmen

Playa Chica es ideal para todo tipo de buceo, las zonas someras son perfectas para las paradas de descompresión de los buceadores avanzados que quieran adentrarse en las profundidades de las numerosas y espectaculares inmersiones que se pueden hacer desde este único punto. Cuevas, acantilados submarinos, tubos volcánicos, corales de profundidad, tiburones e incluso inesperados encuentros con ballenas son posibles en Playa Chica. Este lugar es el punto estrella del buceo en Lanzarote.

La Catedral, en Puerto del Carmen

Este lugar se encuentra también en Puerto del Carmen y es famoso por su impresionante cueva subacuática en forma de catedral, situada a unos 30 metros de profundidad. En su interior, los buceadores pueden encontrar grandes bancos de peces, morenas, meros e, incluso, algunos chuchos y angelotes.

Punta Berrugo, en Playa Blanca

Esta inmersión es como ir en busca del tesoro escondido. El buceo transcurre en el margen entre la arena y la roca, siguiendo el pequeño veril que se forma. El paisaje adopta formas artísticas creando pequeños espacios en los que resulta irresistible echar un vistazo en busca de moradores. También se pueden reconocer los escasos restos de un antiguo pecio que el mar ya casi ha desintegrado.

Playa Montaña Roja, en Playa Blanca

Este espectacular enclave submarino destaca por la diversidad de la flora y fauna que le aporta el mayor sebadal protegido que existe en la zona sur de la isla. Esto junto a sus aguas claras y poco profundas, hacen de este un lugar especialmente adecuado para los bautizos y las iniciaciones de buceo. Su proximidad al Faro de Pechiguera, con sus aguas profundas, aporta a este lugar la posibilidad de sorprendernos con fauna propia de mayores profundidades como atunes sierras, pejes rey, barracudas, medregales, rayas y tiburones ángel.

Veril de Fariones, en Puerto del Carmen

También en Puerto del Carmen, este sitio es un paraíso para los fotógrafos submarinos. Sus aguas claras y tranquilas, junto con una abundante vida marina, hacen que cada inmersión sea una experiencia espectacular. En este lugar se han hecho realidad los grandes sueños de todo buceador: avistar mantas diablo, delfines, tortugas o los gigantescos rorcuales.

Charco del Palo, en la costa noroeste de Lanzarote

Para los buceadores más aventureros, el Charco del Palo, en la costa noreste de la isla, ofrece paisajes submarinos volcánicos que parecen sacados de otro planeta. Este lugar es perfecto para aquellos que desean explorar cuevas y túneles formados por antiguas erupciones volcánicas. En este lugar existe una excelente representación de muchos de los ecosistemas canarios en un espacio muy reducido.

Playa Flamingo, en Playa blanca

Es una inmersión que impresiona por su sencillez y por la cantidad y variedad de bancos de peces que frecuentan la zona. Con una visibilidad inmejorable la mayor parte del año, se puede disfrutar de bancos de roncadores, bicudas, salemas, herreras, bogas, gueldes, sardinas y atunes. La blanca arena sirve de escondite a tembladeras, angelotes y mantelinas, por lo que no debemos olvidar buscar su silueta en el fondo.

Por qué Lanzarote es uno de los mejores sitios para bucear en España Lanzarote no solo se distingue por su belleza natural y su biodiversidad marina, sino también por las excelentes infraestructuras y la amplia oferta de centros de buceo que hacen que cualquier aficionado a este deporte, ya sea principiante o experto, pueda disfrutar de la experiencia con total seguridad. Además, el hecho de contar con paisajes únicos bajo el mar, la comodidad de las conexiones aéreas y marítimas, el clima favorable durante todo el año y la riqueza de su oferta gastronómica y cultural, hacen de la isla un destino imprescindible para cualquier amante del submarinismo.

Si se está pensando en viajar a Lanzarote y practicar el buceo, aquí muestran toda la oferta deportiva de la isla, así como los centros de buceo existentes. ¡Sumergirse en la experiencia acuática de Lanzarote!.