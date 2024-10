Un equipo está revolucionando el team building con su innovadora propuesta; En Escena Coaching

En un entorno empresarial donde la eficiencia y la cohesión son fundamentales, ha surgido una nueva propuesta que está transformando la forma en que las empresas abordan el team building. En Escena Coaching ha desarrollado un método que no solo entretiene, sino que también transforma a los equipos, ayudándolos a desarrollar habilidades esenciales para el éxito. ¿Qué hace tan única a esta metodología?

Un enfoque innovador y transformador La propuesta de En Escena Coaching combina experiencias vivenciales con una estructura de coaching eficaz. El proceso comienza con una conversación de coaching en la que se plantean los objetivos del equipo, seguida de una actividad inmersiva diseñada específicamente para abordar esos objetivos. A partir de esta experiencia, el equipo adquiere aprendizajes concretos, permitiendo aplicar las habilidades adquiridas en su día a día.

A diferencia de las típicas actividades de team building, las dinámicas de En Escena Coaching se asemejan más a un taller, donde se requiere un compromiso real por parte del equipo para trabajar en sus propios objetivos. Esta metodología garantiza que cada participante no solo disfrute de la actividad, sino que también desarrolle habilidades blandas esenciales, como la comunicación, el liderazgo y la empatía.

Dante Sorgentini, creador de En Escena Coaching, comparte su visión sobre el emprendimiento. ¿Cómo surge la idea de En Escena Coaching?

"La idea nace de mi experiencia en el teatro y el coaching. A lo largo de mi carrera en el teatro, aprendí que las experiencias vivenciales tienen un enorme potencial para transformar a las personas. Esa influencia me llevó a crear un enfoque donde los equipos puedan aprender de manera inmersiva y, al mismo tiempo, efectiva, a partir de la experiencia directa".

¿Qué diferencia a En Escena Coaching de otras propuestas de team building?

"Como facilitador, he guiado muchas experiencias de team building y siempre observo cómo el equipo se desconecta de la experiencia vivida apenas termina la actividad. Entonces, la mayoría de los aprendizajes se pierde.

Con los métodos del coaching, es posible trasladar todos los aprendizajes a acciones concretas. Por eso, nuestras actividades comienzan con una conversación para establecer los objetivos de trabajo, luego se realiza la experiencia vivencial, y se finaliza con una reflexión sobre lo aprendido y la definición de un plan de acción para aplicarlo. No se trata solo de pasar un buen rato, sino de generar un impacto real y duradero en el equipo".

¿Por qué los líderes y responsables de recursos humanos deberían apostar por esta metodología?

"Los líderes buscan cada vez más herramientas que no solo entretengan a sus equipos, sino que realmente los ayuden a mejorar. Nuestro enfoque vivencial ofrece una forma práctica de desarrollar habilidades blandas, como la colaboración y la comunicación, generando un entramado donde el compromiso y la confianza se desarrollan de manera natural".

La clave del éxito: habilidades blandas y experiencias vivenciales En Escena Coaching se ha consolidado como una opción ideal entre las empresas que buscan un cambio real en la dinámica de sus equipos. La propuesta va más allá de lo convencional: es una experiencia de aprendizaje profundo que permite a los equipos reflexionar y mejorar en aspectos clave para su rendimiento. Las organizaciones que optan por este enfoque están experimentando mejoras significativas en áreas como la colaboración y el liderazgo.

Para los responsables de recursos humanos o líderes de equipo que buscan algo más que una actividad puntual, En Escena Coaching ofrece una solución diseñada para generar cambios duraderos y adaptarse a las necesidades específicas de cada empresa.

Más información en enescenacoaching.com