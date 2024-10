Just Spices celebra el día mundial de la pasta con su nuevo pack para los amantes del plato italiano más universal

En el día mundial de la pasta, que se celebra el próximo 25 de octubre.

La conocida marca alemana propone PASTA, BUT PRONTO, un pack especial con seis sazonadores para dar una nueva vida a los platos de pasta. La selección, que incluye el sazonador de pasta, de espaguetis, de ajo y perejil, de salsa boloñesa, de tomate y de ajo y aceite, está ahora rebajado a 21,14 €, en vez de 27,40 €, su precio habitual ¡Más de 20% descuento!

La pasta está de celebración. Y Just Spices se apunta a este reconocimiento. El día internacional de la pasta, que se celebra el 25 de octubre es un homenaje merecido a uno de los referentes más importantes de la gastronomía mundial. Nace este día a raíz de un congreso mundial de la pasta, celebrado en Roma en 1995 y que congregó a chefs, amantes y expertos. Los italianos son, lógicamente, los mayores consumidores de pasta por persona: cada italiano come una media de 24 kilos al año.

Pero sin necesidad de ir a Italia, España es uno de los países del mundo con más amor por la pasta, con permiso del arroz, por supuesto. En Just Spices han preparado un pack especial para los amantes de la pasta. Y con un precio especial que coincide además con esta efeméride: en vez de 21,14 euros se puede encontrar estos días por 27,40 euros, es decir, con un descuento de más del 20%.

La selección que ha preparado la marca alemana incluye seis sazonadores: su topseller de pasta y el de espaguetis, para la pasta propiamente dicha. Otros dos especiales para los preparados que la acompañan: para tomate y para salsa boloñesa. Y finalmente otros dos que combinan de maravilla: ajo y perejil, por un lado, y ajo y aceite, por otro lado. Un viaje gastronómico por Italia sin moverse de casa.

Just Spices ha conseguido algo que la convierte en una marca única en el mundo: que cada uno de sus sazonadores contengan una variedad de especias que no se encuentran en otras propuestas parecidas. Un ejemplo, el sazonador de salsa boloñesa lleva más de una docena de especias: pimentón (granulado, molido), 19% tomate granulado, cebollas rojas cortadas, ajo granulado, virutas de zanahoria, orégano picado, pimienta negra quebrada, ajedrea picada, tomillo picado, 3 % pimiento chile quebrada, macis molida y cebollino picado.