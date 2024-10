¿Cómo afecta la edad a la contratación de un seguro de decesos?

La edad es un factor determinante en la contratación de un seguro de decesos. A menor edad, las primas tienden a ser más económicas, ya que el riesgo de fallecimiento es menor. Al contratar el seguro a edades más tempranas, se accede a tarifas más asequibles. No obstante, existen distintos tipos de primas que pueden influir en el costo a lo largo del tiempo. En particular, la prima nivelada destaca por mantener el precio constante, independientemente de la edad futura del asegurado.

Seguros Academy ofrece distintas modalidades de seguros de decesos adaptadas a las necesidades de cada cliente. Entre sus recomendaciones, la prima nivelada se presenta como la opción más estable a largo plazo, ya que garantiza un precio fijo desde el momento de la contratación. Esto evita que el seguro se encarezca con el paso de los años, lo que resulta beneficioso para quienes buscan un plan predecible y accesible a lo largo de su vida.

Cómo afecta la edad al precio de la prima natural La prima natural es otra modalidad de seguro de decesos, pero a diferencia de la prima nivelada, el precio se incrementa conforme el asegurado envejece. Es decir, cada año se ajusta a la nueva edad del titular, lo que puede hacer que el coste del seguro aumente considerablemente a partir de los 65 años. A pesar de ser una opción económica en los primeros años, puede volverse inviable a largo plazo, especialmente para las personas que dependen de una pensión.

La antigüedad en un seguro de decesos es un factor clave que permite mantener los precios sin variaciones significativas por el paso del tiempo. Algunas aseguradoras ofrecen condiciones favorables a largo plazo para aquellos que mantienen el contrato con la misma compañía, garantizando que las primas no aumenten más allá del ajuste por el Índice de Precios al Consumo (IPC). Este factor es fundamental para quienes desean estabilidad económica en el futuro.

Recomendaciones de Seguros Academy Seguros Academy recomienda optar por la prima nivelada debido a su estabilidad a lo largo de los años. Además, sugiere realizar un análisis exhaustivo de las primas que se están pagando en la actualidad y compararlas con las opciones disponibles en el mercado. La compañía pone a disposición de sus clientes un servicio de asesoría personalizada para elegir la mejor opción en función de las necesidades de cada persona.

La elección de un seguro de decesos debe basarse en el análisis de factores como la edad, el tipo de prima y la antigüedad. Contratar un seguro a una edad temprana y optar por una prima nivelada puede representar un ahorro significativo a largo plazo. Seguros Academy destaca la importancia de un buen asesoramiento y ofrece soluciones adaptadas a cada etapa de la vida, asegurando que los clientes puedan enfrentar el futuro con tranquilidad.