Requisitos principales para solicitar la Incapacidad Permanente Absoluta

La Incapacidad Permanente Absoluta es un grado de incapacidad que se otorga a aquellos trabajadores cuya enfermedad o lesión les impide desempeñar cualquier tipo de actividad laboral. Debido a la complejidad de los requisitos y trámites asociados, es fundamental contar con el asesoramiento de profesionales especializados.

Requisitos y quién puede solicitar la incapacidad absoluta Para acceder a la prestación por Incapacidad Permanente Absoluta, es necesario cumplir con tres requisitos esenciales: estar dado de alta en la Seguridad Social o en una situación asimilada al alta, no haber alcanzado la edad de jubilación ordinaria, y haber cotizado durante un periodo mínimo establecido.

Además, el solicitante debe tener entre 18 y 65 años, residir en España durante al menos cinco años, y presentar un grado de discapacidad igual o superior al 65 %. También es imprescindible que sus ingresos no superen el límite fijado para las pensiones no contributivas de jubilación. Si se cumplen estos criterios, cualquier persona puede optar a la solicitud de la incapacidad absoluta para trabajar.

Importe de la prestación por incapacidad absoluta La cuantía de la prestación por incapacidad absoluta equivale al 100% de la base reguladora, la cual varía según si la incapacidad deriva de una enfermedad común, un accidente no laboral o de un accidente de trabajo o enfermedad profesional.

La Incapacidad Permanente Absoluta es un derecho que garantiza protección económica a los trabajadores que no pueden seguir desarrollando su actividad laboral.