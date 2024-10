Joma Nutrition, uno de los mejores complementos para el deporte

Esta solución pilotada por el WMS de alto rendimiento SynQ ya ha sido galardonado con el prestigioso premio Kings of the Supply Chain 2024 en Francia, que reconoce el trabajo pionero realizado por Swisslog y La Réserve des Saveurs para revolucionar los procesos de almacenamiento y preparación de pedidos. Presentación del caso de éxito de La Réserve des Saveurs Este caso de éxito, que combina las tecnologías AutoStore Multi-Temperature Grid /“Freeze" y la nueva estación de picking doble Fusion Port Staging, se presentará en primicia en España el primer día de Logistics & Automation en una ponencia liderada por Antonio Peña, nuevo Managing Director & Head of Sales de Swisslog Iberia, así como Isaac Hernández, Swisslog AutoStore Sales Manager Iberia.