The Florentine, un brunch de referencia del Poblenou

Barcelona es desde hace muchas décadas uno de los destinos culinarios más importantes de toda Europa. La capital Cataluña siempre ha ofrecido algunas de las mejores opciones en platos para cualquier momento del día y ocasión, y uno de los menús que más destacan es el brunch.

En este contexto, la ciudad dispone de una gran variedad de sitios para disfrutar de esta comida. Entre ellos destaca The Florentine, uno de los mejores brunch del Poblenou, según los medios y portales especializados en gastronomía; con ambientes adecuados para degustar e ‘instagramear’.

Por qué consideran a The Florentine uno de los mejores brunch del Poblenou Poblenou es considerado por la plataforma de viajes Tripavisor como uno de los mejores barrios de Barcelona. En sus calles, abunda la arquitectura icónica, los cafés, locales de tapas y sitios para disfrutar del brunch. A pesar de que la competencia es feroz, The Florentine destaca por su carta variada formada por recetas elaboradas con ingredientes naturales de primera calidad.

Un ejemplo de esa calidad son sus famosos huevos benedictinos, elaborados a partir de huevos de gallinas ‘felices’ criadas en libertad. Los representantes de este local con encanto aseguran que son los mejores de este emblemático barrio barcelonés. Además, otros puntos fuertes son sus batidos de frutas y sus pancakes, de los que tienen 7 variedades con las presentaciones más originales de la ciudad.

Otra oferta que hace a The Florentine el mejor brunch del Poblenou es su café auténtico colombiano, conocido por ser el más suave del mundo. Todas son propuestas que, según las personas, primero seducen con la mirada y luego conquistan con el sabor. Su combinación de ingredientes y fusiones lo han convertido en un referente del brunch en la ciudad.

Una carta internacional Una de las innovaciones que ha introducido The Florentine en sus propuestas de brunch son los platos típicos de otros países y continentes. Ese es el caso de sus tacos con guacamole, chili, queso, crema agria, pico de gallo y jalapeño; todo auténticamente mexicano. Desde Colombia, además del café, trajeron sus crujientes patacones, servidos con queso, guacamole y salsas.

De Estados Unidos, los chefs del restaurante han traído a los sureños tomates verdes fritos, que se han convertido en uno de los entrantes predilectos. Asimismo, son internacionales sus coloridos tés. Entre ellos destacan: Blue Inmunity, Yelow Revitalise y Punk Vitality, que son originales mezclas de hierbas, esencias, frutas y especias.

El ambiente internacional se respira también en sus distintos ambientes que ostentan una decoración ecléctica, vanguardista y original. El local ubicado en la calle Sancho de Ávila es el sitio ideal para pasar tiempo, comer y fotografiar los deliciosos platos. Todo ello ha convertido a The Florentine en unos de los mejores brunch de Poblenou.