‘Luz de planeta muerto’, una obra original dirigida al ´curioso lector´.

CÍRCULO ROJO.- José Benjamín González Nebot lleva escribiendo desde siempre, como él mismo confiesa, “los toros también me gustan mucho, pero soy cobarde. El dulce también me gusta mucho, pero engordo. La literatura hasta ahora no ha tenido daños colaterales”. Su obra, ‘Luz de planeta muerto’ está dirigida al lector curioso, ya que como él mismo indica, “me gusta crear mundos con la palabra, y procuro que esos mundos sean originales”.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras del autor, “un diálogo con la creatividad y la cultura. Lo que ha sido siempre la literatura. Ese riesgo sin red que obliga al emisor y al receptor a no refugiarse en los estereotipos. A mí, me gustan los toros, y por desgracia hay faenas que adivino de antemano, incluso en los novilleros a los que no he visto nunca. Yo no sería capaz de escribir al gusto de las modas o los libros de estilo: me aburriría pronto. Lo bueno que ha tenido mi falta de sincronía con lo que se lleva (o sea, que no me lee nadie) es que no he tenido tentaciones para abandonar mi independencia. Y en eso estoy: la personalidad literaria o el silencio. Son dos buenos compañeros de viaje”.

SINOPSIS

Adéntrate en la Distopía de la Mente Humana

Descubre una obra literaria que desafía los límites de la imaginación y la moralidad. Luz de planeta muerto, la última creación del íngrimo autor J. B. González Nebot, nos sumerge en un mundo oscuro y fascinante donde la política, la traición y la decadencia se entrelazan en una danza inquietante.

Juan Montilla, asesor presidencial, se ve arrastrado por las sombras de un poder que corrompe sus ideales más profundos. En un ejercicio narrativo delicadísimo, el autor nos guía a través de cuatro perspectivas distintas, desde la frialdad objetiva de las cámaras hasta las emociones íntimas grabadas en la amígdala del protagonista. Este peculiar perspectivismo narrativo ofrece un retrato complejo y desgarrador de la condición humana.

El estilo innovador de González Nebot fusiona la agilidad de la narrativa de videoclip con la prosa lírica y el monólogo interior, creando una experiencia literaria que te sumergirá en la vorágine de la historia. La trama se desenvuelve en los últimos seis meses de la vida de Montilla, entre mayo y octubre de 2025, mientras la hispanoesfera se enfrenta a una realidad distópica.

Este libro, nacido del aislamiento literario de su autor, se revela como una joya única en el panorama literario contemporáneo. González Nebot ha llevado una vida retirada, aunque su pluma no ha perdido su agudeza ni su capacidad para explorar las profundidades de la condición humana.

Sumérgete en una novela única que desafía las convenciones literarias:

Una distopía política que desentraña los hilos de la moral y el poder.

Cuatro perspectivas narrativas que te transportarán entre la objetividad de las cámaras y las emociones más íntimas.

Un estilo literario innovador que fusiona la agilidad de la narrativa contemporánea con el conceptismo barroco y la agudeza y exuberancia valleinclanescas.

González Nebot, un escritor enigmático que ha llevado una vida retirada al estilo de los grandes maestros literarios.

Luz de planeta muerto te invita a cuestionar tu propia realidad y a explorar las sombras que yacen en lo más profundo de la mente política. ¿Estás listo para adentrarte en este viaje literario sin igual?

AUTOR

José Benjamín González Nebot (Burriana, 1957)

Licenciado en Filología Hispánica por la UAB 1981

Profesor de Secundaria 1982-2018

Ricardo Gullón lo incluyó como autor en su Diccionario de Literatura Española e

Hispanoamericana. Alianza Editorial (1993)

Francisco Rico en Los nuevos nombres: 1975-2000, primer suplemento en Historia y

Crítica de la literatura Española

Obra

Diálogo del arte de torear (1986) Editorial Caballo-Dragón

Eran tiempos heroicos y frágiles (1990) Editorial Caballo-Dragón 1ª Parte Trilogía

Burriana

Ningún hombre es superior a su destino Vol. I Cuentos (1994)

El viento llega demasiado tarde (1998) Finalista Premio “Café Gijón” 2ª Parte Trilogía

Burriana

Sentado sobre los muertos (2003)

Cròniques d'un institut galàctic (2009) Editorial Marfil. Valenciano

Luz de planeta muerto (2015) Amazon Kindle

Ningún hombre es superior a su destino (2016) Vol. II Cuentos Amazon Kindle

Su obra publicada ha recibido reconocimiento como demuestra la lección dictada por Ricardo Gullón en los Cursos de Verano de El Escorial 1990: “Marías, Tomeo y González

Nebot: tres novelistas para el S. XXI” o las críticas de J. Sánchez Reboredo en El Faro de Vigo

Ideario y estilo

González Nebot es un escritor de raigambre eminentemente hispana. Buen conocedor de la tradición cultural y literaria española, especialmente del S. de Oro y la Edad de Plata. En su obra se aprecia el magisterio de Cervantes, Lope, los conceptistas (Gracián, Quevedo), Valle-Inclán, Juan Ramón, Arniches, Miró, los vanguardistas españoles. A diferencia de sus compañeros de generación sus modelos no provienen de la cinematografía, ni del mundo anglosajón.

Su obra se inscribe mejor en el espacio que Rubén llamó panhispanismo y Santiago Armesilla denomina Iberofonía. Por esta razón, ha sido siempre un escritor a contracorriente con escaso encaje en el mundo editorial de su época. De hecho, las dos primeras obras publicadas lo fueron en una editorial creada por él, consciente de ese navegar a contraestilo. Un contraestilo ideológico y estilístico, que se aparta de la literatura inmediata, referencial, como se advertía en la faja de su segunda novela “Esto no es literatura light” Concibe el arte literario no solo como goce estético, sino como apertura de la mente al mundo, sus planteamientos son moralmente provocadores y lo caracteriza el uso del humor desestructurador que lleva al límite la lógica racionalista, y la distorsión y el enfrentamiento de los diferentes niveles lingüísticos.

Valor diferenciador

González Nebot ha sido siempre un escritor a contracorriente con escaso encaje en el mundo editorial español, destinado desde un principio a la autopublicación. Dos señas de identidad irrenunciables lo hacían incompatible con una gran parte del ambiente editorial contemporáneo, su raigambre y su creatividad profundamente españolas y su independencia ideológica. Desde aquellas dos primeras autopublicaciones, muy valoradas por Ricardo Gullón, Francisco Rico o J. Sánchez Reboredo ha seguido escribiendo hasta la actualidad, recibiendo siempre negativas muy corteses, cuando las editoriales aún lo hacían, dejando siempre muy claro que las razones de la negativa se circunscribían a la falta de coincidencia con la línea editorial y no a la falta de calidad literaria, llegando incluso varios editores a escusarse con el argumento de que todos los editores cometen siempre un gran error en sus carreras. El otro problema añadido es que, como muchas otras obras literarias, necesitaría de uno o varios transductores para poder llegar al público.