Confortauto presenta el nuevo diseño de su icónico personaje Nico

El restyling en 3D aporta una moderna y dinámica apariencia reflejando los valores renovados de la red líder en ventas de neumáticos y mantenimiento integral de vehículos en España y Portugal Más profesional, tecnológico, sostenible y con mayor experiencia y formación en neumáticos, mecánica integral y mantenimiento de vehículos. Así es la nueva versión de Nico, el carismático personaje animado que lleva acompañando a la red Confortauto cerca de 30 años.

Este rediseño moderno y dinámico evoca un espíritu vanguardista y cercano. Y es que no es solo una actualización visual, sino una representación de los valores de Confortauto: innovación, confianza y compromiso con el cliente. “Al verlo, no puedes evitar sentir una conexión más profunda con la marca, gracias a su aspecto amigable y accesible”, señalan desde el departamento de Comunicación y Marketing de Confortauto.

La actualización en formato 3D del querido personaje Nico, que sigue mostrando la vocación de servicio y dedicación que siempre ha caracterizado a la marca, destaca por sus colores vivos y detalles realistas, capturando a su vez la atención y transmitiendo energía positiva. Su expresión alegre y su postura segura reflejan la misión de Confortauto de ofrecer siempre lo mejor a sus clientes, con un enfoque en la calidad y satisfacción. Así, Nico vuelve a Confortauto para marcar un nuevo hito en la historia de la compañía y afrontar los retos en el sector de la automoción con un tono más directo y cercano.

“Queríamos que Nico reflejara nuestra evolución como una red de talleres dedicada a ofrecer siempre lo mejor a nuestros clientes”, comentan desde el departamento de Comunicación y Marketing de Confortauto. “El nuevo diseño de Nico es una muestra de nuestra apuesta por la modernidad y la tecnología, sin perder la esencia que nos ha caracterizado durante años”.

El lanzamiento de Nico ha sido recibido con entusiasmo en las redes sociales, donde ha ganado gran popularidad. Los clientes han elogiado su nuevo look y la manera en que representa la misión de Confortauto de estar siempre a la vanguardia en el sector automotriz. Compartirá ahora protagonismo con Carla, la referencia femenina del mundo del motor creada por Confortauto. Ambos serán prescriptores en temas de seguridad vial, movilidad sostenible y protección medioambiental, ayudando también a transmitir los desafíos en torno a la movilidad eléctrica y las novedades del sector.

Con este rediseño, Confortauto reafirma su compromiso de seguir innovando y ofreciendo productos y servicios de la más alta calidad, siempre con el cliente en el centro de todas sus decisiones.

Envejecer bien es cuestión de mantenerse bien La presentación de la vuelta de Nico sigue la línea marcada por la última campaña de comunicación ‘Eternamente Jóvenes’ lanzada por Confortauto, que vuelve a contar con la embajadora Mercedes Martín, meteoróloga y presentadora de ‘El Tiempo’ de Antena 3. En esta exitosa y viral pieza audiovisual el tiempo sigue siendo protagonista, con motivo del aumento de la antigüedad del parque automovilístico en España, que ya alcanza más de 14 años de media. De esta manera, se hace hincapié en la necesidad de cuidar más que nunca los vehículos con un objetivo claro: llevar un mantenimiento periódico del automóvil lo mantendrá eternamente joven.

Sobre Confortauto Confortauto Hankook Masters es la primera red nacional de talleres especialistas del neumático y mecánica rápida del automóvil. Con más de 700 centros en España y Portugal, pone a disposición de conductores y conductoras un servicio de calidad superior. Y todo gracias a un equipo humano altamente cualificado y a un sistema de trabajo, cuya calidad está avalada internacionalmente. Una combinación que permite dar soluciones eficaces a cualquier problema relacionado con el cuidado y mantenimiento de vehículos, incluidos híbridos y eléctricos, así como motos, 4x4, SUV, furgonetas comerciales y flotas de renting.

Los talleres Confortauto cubren la práctica totalidad del territorio español, incluyendo las Islas Baleares y Canarias. Y es que están ubicados en puntos estratégicos de cada una de las ciudades, siendo la única red de ámbito nacional capaz de ofrecer servicio en cualquier punto de España y Portugal.