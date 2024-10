Mirian Luiza Pereira da silva, autora del libro 'De brujas' busca llevar su obra a la gran pantalla

En un mundo literario donde el bien y el mal encarnan en brujas de carne y hueso, la escritora brasileña Mirian Luiza Pereira Da Silva da rienda suelta a su pasión por el mundo espiritual y de las ciencias ocultas, con la certeza de que su obra “De brujas” puede convertirse en un exitoso film, en manos de excelentes directores de cine. Publicado en diciembre de 2021 por la editorial Círculo Rojo, el libro desnuda la dualidad entre las virtudes y las miserias propias del ser humano, que se manifiestan en hechos sorprendentes en los que los protagonistas muestran cómo el odio, la envidia y la codicia puede llegar a hundirlos o llevarlos a buscar a Dios.

Así como la inspiración para escribir “De brujas” surgió de sus sueños, ¿la visión de hacer una película basada en el libro también ha surgido en esas circunstancias?

¡Buena pregunta! Cuando soñaba sentía en la piel. Los olores, dolor, angustia y mucho miedo, despertaba asustada y trémula y muchas veces llorando y gritando despertaba mi pareja que me tranquilizaba con palabras amables. Y con paciencia escuchaba mi relato. Decidí escribirlos ya sabiendo que podría ser unas buenas películas.

Las historias de brujas están muy presentes en la literatura contemporánea. ¿Qué elementos narrativos o conceptuales diferencian su obra de otras publicaciones?

¡Las brujas y brujos existen de toda la vida! Pero De Brujas habla de brujas verdaderas no ficticias como en muchas películas y libros. Habla de la manera de ser y de actuar de la persona, que inspiran maldad o bondad dependiendo do grado de evolución de su espiritu. Lidiar con la energía buscando hacer daño a otros también es de espíritus malos o mejor dicho brujas malas. Son varias historias distintas que muestran como actuamos con las personas y con nosotros mismos.

¿Cuáles son los principales atractivos de su obra para llevarla a la gran pantalla?

Principalmente, los aspectos espirituales que contiene. Tiene historias de terror, drama, suspense mostrando que no actuamos solos, que los espíritus malos, o buenos están siempre presente en nuestras vidas.

¿Cuál es el perfil profesional y personal de los productores y directores de cine que merece una película basada en “De brujas”?

Un perfil atrevido al que es un tema que va creciendo cada día más películas, como en Los Otros, La Presencia, Nuestro Hogar, Los Mensajeros, etc.

¿A qué género o temática se inclina un largometraje o cortometraje producido para llevar el libro a su versión en las grandes pantallas? ¿Sería una película de terror, de espiritualidad o se inclinaría más a las ciencias ocultas?

Puede englobarse en temáticas variadas como el género de terror, drama, ciencia oculta, espiritualidad o suspense. Con situaciones inexplicables en el plano terrenal, historias humanas que sorprenden por su profundidad, una narrativa impecable en formato de relatos cortos y cuentos. La obra atrapa al público al revelar que, tal como expresa Luisa, “hay brujas buenas y malas”. Con su propuesta, la apasionada autora manifiesta su objetivo de encontrar productores y directores de cine que hagan realidad su sueño de crear un trabajo audiovisual del estilo de películas como Thabita, Coraline o Jezebel.