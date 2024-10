Cuidando Patas en cada hogar; El viaje de una veterinaria con corazón itinerante en Sevilla

Se amanecía en Sevilla, y el sol empezaba a bañar las callejuelas con su luz dorada, pero para Tania, la veterinaria, aquel día no era como cualquier otro. Iba a dar el primer paso hacia un sueño que había germinado desde hacía mucho tiempo. Un sueño que no solo le cambiaría la vida a ella, sino también a muchas mascotas y familias de la ciudad: el lanzamiento de su servicio de veterinaria a domicilio.

Tania había pasado años trabajando en clínicas veterinarias tradicionales. Entre consultas y largas esperas, aprendió el arte de curar a aquellos pacientes de cuatro patas que nunca se quejaban con palabras, pero cuyo dolor o malestar ella sentía como si fuera propio. Sin embargo, tras cada jornada, algo no le dejaba dormir tranquila. “¿Y si pudiera hacer algo más? ¿Y si pudiese ayudar de una manera diferente?”, se repetía mientras miraba el techo antes de conciliar el sueño.

La chispa que encendió su inspiración llegó en una fría tarde de invierno, cuando recibió una llamada urgente de una mujer mayor que no podía llevar a su perro enfermo hasta la clínica. El perro, un anciano labrador llamado Max, sufría de artritis y apenas podía moverse. Tania explicó el caso a su jefe y, aunque tuvo casi que convencerlo, acudió a la casa de aquella señora. Cuando llegó, encontró a Max tumbado en el suelo, con los ojos llenos de cansancio, pero con una chispa de esperanza en la mirada. Allí, en la comodidad de su hogar, Tania atendió a Max, quien ni siquiera tuvo que levantarse para recibir su tratamiento.

La gratitud de la dueña fue palpable, pero lo que realmente tocó el corazón de Tania fue el hecho de que Max parecía estar mucho más tranquilo en su propia casa. No estaba rodeado de ruidos extraños, ni del estrés de una clínica. Estaba rodeado de su gente, de sus olores familiares, de su mundo. Esa noche, mientras conducía de regreso a casa, Tania entendió que había una manera más humana de ofrecer su servicio: acercarse ella misma a aquellos que más lo necesitaban.

Así fue como, meses después, nació su proyecto de veterinaria a domicilio en Sevilla, Vacumovil. Al principio, fue una idea que compartió con algunos clientes habituales, quienes se mostraron encantados. Cargó su coche con todos los instrumentos necesarios, desde un estetoscopio hasta pequeñas herramientas de cirugía móvil o una nevera de compresión, y se lanzó a las calles, llevando su experiencia y amor por los animales a donde fuera necesario.

No todo fue fácil, desde el tráfico impredecible hasta las dificultades de aparcamiento o todos los escondites posibles de un gato que está en su propia casa. Pero cada vez que llegaba a una casa y veía a una mascota calmada al no tener que salir de su entorno, la fatiga se esfumaba. Pronto, el boca a boca empezó a hacer su magia. La gente hablaba de aquella veterinaria que llegaba a tu puerta, que trataba a los animales con tanto cariño como si fueran suyos.

Su servicio no era solo un alivio para aquellos perros ancianos como Max, o para los gatos que odiaban el transporte en jaulas, sino también para las familias que, por diversas razones, no podían llevar a sus mascotas a la clínica. Tania comprendió que, más allá de un negocio, lo que estaba haciendo era brindar una solución genuina para las personas y sus animales.

Cada jornada era diferente. Un día la llamaban para revisar a una camada recién nacida de cachorros en un piso del centro histórico; al siguiente, se encontraba en los tranquilos patios de una casa rural, examinando a un galgo con una pequeña lesión. Y aunque cada visita traía nuevos desafíos, también traía momentos llenos de gratitud, tanto de los animales como de sus dueños.

La idea del servicio a domicilio fue evolucionando. A medida que Tania ganaba confianza y su clientela crecía, decidió ampliar su equipo. Poco a poco, otros veterinarios se unieron a la causa, compartiendo esa misma filosofía de atención cercana y personalizada.

Hoy, Tania y sus colaboradores recorren Sevilla con orgullo.

Lo que empezó como una simple idea aquella tarde de invierno, se materializó en mucho más para todos.

Se puede visitar su web en vacumovil