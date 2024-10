Consejos prácticos de ciberseguridad para evitar ataques en una empresa

La ciberseguridad se ha convertido en una prioridad para las organizaciones de todo el mundo, motivadas por los crecientes casos de ciberataques. Proteger la integridad de los sistemas informáticos y los datos sensibles no solo es esencial para garantizar la continuidad del negocio, sino también para evitar pérdidas financieras y daños a la reputación. La prevención es la clave para mitigar las amenazas que pueden poner en riesgo la estabilidad de una empresa y para ese fin es fundamental tomar una serie de medidas y optar por ayuda especializada como la que ofrece en España Kawaru Consulting, una compañía con sede en Barcelona.

Medidas infalibles de ciberseguridad organizacional Hay una diversidad de medidas de ciberseguridad que las organizaciones pueden tomar para blindarse de los ciberdelincuentes. Como punto de partida, pueden hacer un análisis de sus activos para luego evaluar los riesgos que estos pudieran sufrir. Aunque son muchas las acciones que toman los ladrones informáticos, entre las más comunes están el robo de información, el espionaje, el malware, el ransomware y el phishing.

Del mismo modo, las compañías más conscientes de la magnitud de los ciberataques apelan a mecanismos como el respaldo de sus datos importantes de manera tal que puedan acceder a ellos en caso de un ataque o de una catástrofe empresarial. Paralelamente, los empresarios deben probar exhaustivamente los métodos de seguridad que han tomado, evaluar si están dando los resultados esperados y determinar los puntos débiles. Igualmente, es preciso que constantemente actualicen las medidas implantadas en función de los nuevos riesgos que vayan sobreviniendo. Es muy importante que las empresas no solo inviertan en tácticas de ciberseguridad, sino que también le den prioridad a la capacitación de empleados en este campo. Esto es de gran ayuda para que haya un trabajo en equipo en el momento en el que se presente una situación irregular. Hay infinidad de medidas que se pueden tomar. No obstante, todo va a depender de las necesidades de cada organización. Siendo así, lo más factible es contratar a especialistas en la materia como Kawaru Consulting.

Qué ofrece Kawaru Consulting Kawaru Consulting es una empresa que trabaja de la mano de una innovadora plataforma de calificación de ciberseguridad llamada Muscope. La misma destaca por evaluar riesgos de forma profunda y desde la perspectiva de un hacker criminal. Lo más relevante es que dicha evaluación la realiza de forma automática y en un tiempo récord de máximo treinta minutos. Kawaru Consulting es una compañía aliada con todos los sectores que desean protegerse de los ataques informáticos bajo los métodos más avanzados del mercado.