Leonardo Olazábal publica un libro destinado a los niños y adolescentes, para que descubran su voz interior

Este no es un libro para entretener, sino para hacer mejor a la persona. En cada capítulo hay un instante de vida luminosa. Un anciano Maestro de Filosofía Oriental, que vive retirado en una cabaña rodeada de flores en una montaña Suiza cercana a Francia, atiende cada semana a seis adolescentes que acuden para hacerles preguntas, jugar y practicar yoga. La curiosidad infinita de los niños y la sabiduría del abuelo hacen que los valores humanos y espirituales se muestren con todo su poder de paz y armonía.

El autor Leonardo dice al respecto:

La bondad es el hilo conductor de mi obra. Se trata de un libro sencillo de leer, y proyecta una energía especial que hay que saber captar. Están viniendo a la Tierra almas muy especiales y sensibles.

Le preocupa la salud mental de los jóvenes de hoy día; los ansiolíticos, el alcohol y la gran variedad de drogas y estupefacientes disponibles nada más salir a la calle, hacen peligrar el futuro de la humanidad. Muchas de las lectoras de otras obras acuden, bajas de ánimo y preocupadas por sus hijos. Preguntan «¿qué hago?» «¿cómo actúo?». También cuentan su vivencia espiritual, y sobre cómo apaciguar sus exaltadas emociones y mente. Quieren ampliar horizontes e iniciar una búsqueda personal y segura, sin engaños, en el mundo que ella domina: el Raja Yoga o la Psico-espiritualidad. Personas de todas las profesiones y condición están descontentas y ven con horror lo que se está viviendo en este planeta: enfermedad y degradación a todos los niveles. No importa dónde se viva… todo parece degenerar.

Ahora bien, todos pueden colaborar en comunidad, de la misma manera que lo hacen los pájaros que trinan en el jardín, o las abejas que liban las flores para hacer la miel de la vida. Trabajar por la Paz no es solo denunciar la violencia, sino crear Belleza en las vidas y al alrededor. Y es lo que hace ella con este libro.

La edición, de parte de la Editorial Soldesol, contiene exquisitas ilustraciones fieles al relato de los siete cuentos que hacen de esta obra una guía educativa no solo para los niños sino también para padres y educadores.

Una antigua leyenda dice que la humanidad ha de pasar por la resurrección del espíritu después de beber de las aguas de la mediocridad y del materialismo más oscuro. Ella quiere sacar a los adolescentes de esa oscuridad y mostrarles caminos inclusivos y de victorias.

Con los capítulos de esta obra se comprende el lado sutil del universo, con sus vibraciones evolutivas de Amor y sus Leyes espirituales que les conectan con el mejor amigo: el espíritu guía, el Alma. Está seguro de que muchos niños del futuro aprenderán a escuchar su voz interior, comprendiendo que hay «un sentido del Alma» que lo sostiene todo, y eso les otorgará paz y confianza en sí mismos, lo que los ha de llevar a triunfar en todo lo que emprendan y se convertirán en verdaderos líderes de la humanidad en todos los campos del saber humano.

Editorial Soldesol, publica este libro, El sendero Esotérico y de Paz contado a los niños y adolescentes, que estará a la venta a partir del mes de octubre.

shambala-roerich.com

Más información: editorialsoldesol.com