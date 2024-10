El prestigio, estabilidad y confianza del fondo asesorado de inversión EI2VALUE 5 avalados por el reconocimiento de Morningstar

El fondo asesorado de inversión El2VALUE vuelve a demostrar de qué está hecho, obteniendo nuevamente un logro histórico dentro del mercado financiero internacional. La firma, que cuenta con la visión y el talento de Rafa Blanco Sarto, y con la influencia de representantes de amplia trayectoria como Warren Buffet, Francisco García Paramés y Álvaro Guzmán, ha conseguido 5 estrellas Morningstar.

Los índices de sostenibilidad de Morningstar de El2VALUE reflejan también el verdadero compromiso con el medioambiente y la sociedad en su conjunto. A través de esta filosofía, este fondo asesorado alcanzó la máxima puntuación de 5 globos de sostenibilidad, un hito que otorga prestigio, estabilidad y confianza.

El2VALUE, un fondo asesorado con 5 estrellas Morningstar No es casualidad que Morningstar le haya otorgado a El2VALUE un total de 5 estrellas, sino que la compañía se lo ha ganado gracias a sus excelentes niveles de rendimiento en los últimos tres años de actividad. Durante este tiempo, el fondo asesorado El2VALUE ha llegado a una rentabilidad récord del 20 %, superando ampliamente a sus principales competidores.

Al ser Morningstar una de las entidades líderes en la evaluación de fondos, su reconocimiento no pasa desaparecido al interior del mundo de las finanzas internacionales.

Teniendo en cuenta que el sistema de clasificación Morningstar se rige mediante un modelo de distribución porcentual, El2VALUE llegó a ubicarse en el selecto 10% superior de los fondos de gran capitalización europea. Se trata de un posicionamiento clave que da lugar a rendimientos excepcionales en materia de inversión y específicamente en cuanto a retornos ajustados al riesgo.

El2VALUE y su profundo respeto por la sostenibilidad El2VALUE es un fondo asesorado que no solo busca maximizar las ganancias de sus inversores, sino que también pretende ser un ejemplo para el mundo en materia de sostenibilidad.

En este sentido, el fondo ha logrado la máxima puntuación de 5 globos de sostenibilidad gracias a su compromiso con los criterios ESG (medioambientales, sociales y de gobernanza).

El cuidado del planeta y de los ecosistemas que lo integran es una acción fundamental para El2VALUE, ya que la crisis medioambiental que atraviesa el mundo no tiene precedentes y los fondos de inversión deben contribuir para revertir lo que ocurre. Una inversión es adecuada y eficiente a largo plazo cuando se piensa más allá de lo financiero.

Con este esquema de trabajo, las 5 estrellas Morningstar y los 5 globos de sostenibilidad, El2VALUE proporciona un valor agregado a sus inversores, gestionando sus recursos de manera honesta y transparente. Los clientes de este fondo asesorado no solo duplican sus ganancias, sino que también comprenden lo importante que es la sostenibilidad en los tiempos que corren. Invertir en El2VALUE es sinónimo de seguridad, diversificación estratégica y compromiso con los distintos entornos de la sociedad.