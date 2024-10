Confiafarma proporciona el acompañamiento necesario en la compraventa, transmisión o sucesión de farmacias

Con más de 20 años de experiencia en el sector de la financiación y la compraventa de farmacias, los integrantes del Grupo Confiafarma han comprendido algo importante. Más allá del respaldo económico, localización y promoción de establecimientos en venta, los clientes apelan por un servicio integral que les permita alcanzar sus objetivos.

En otras palabras, requieren de un acompañamiento no solo en el proceso de compraventa, transmisión o planificación sucesoria. Desean que este respaldo alcance nuevos niveles, razón por la cual esta firma ha desarrollado un portafolio de soluciones estratégicas. Estas garantizan la tranquilidad de una tutela integral gestionada por expertos.

Servicios exclusivos de formación, gestión y mentoring Antes de comprar una farmacia es indispensable contar con un due diligence que proporcione de forma detallada toda la información legal y financiera del negocio. José Alberto Calderón, representante de Grupo Confiafarma, comenta que estos datos permitirán tener una idea clara de cuáles son los costes reales y los ingresos esperados. Basándose en ellos, se podrá elaborar un plan de negocio sólido que muestre las oportunidades de incrementar ingresos y reducir costes operativos.

Sin embargo, no todos los inversores conocen en detalle el sector farmacéutico como negocio. En algunos casos es necesaria la formación, la gestión y el mentoring. Sobre la primera, el Grupo Confiafarma Consultores cuenta con una amplia oferta formativa en áreas como compraventa, gestión y sucesiones. El objetivo es dotar a los farmacéuticos de las competencias necesarias para desarrollar su actividad de manera correcta.

Sobre la gestión y el mentoring, José Alberto Calderón detalla que se refieren al acompañamiento después de la compra de la farmacia. Es una tutorización diseñada para quienes gestionan este tipo de negocio por vez primera. En ella, los especialistas de Confiafarma aplican todos sus conocimientos y experiencia para asegurar el éxito de la farmacia en sus nuevas manos.

Soluciones estratégicas para cubrir necesidades sucesorias La necesidad de acompañamiento no solo surge cuando se incursiona en este sector a través de la compraventa de farmacias. También ocurre en los casos de sucesión en los que quien cede y quien recibe necesitan orientación y apoyo. Calderón explica que, con su apoyo, dan soluciones a los problemas que surgen cuando la generación fundadora quiere jubilarse y desea transmitir su farmacia.

Añade que la transmisión tiene implicaciones legales, fiscales y financieras que la mayoría de las personas desconoce. Estos aspectos resultan complejos, al igual que la planificación del negocio de cara al futuro, teniendo en cuenta que los entornos serán más competitivos. Aquí la tutoría del Grupo Confiafarma es crucial para asegurar la supervivencia y el crecimiento del negocio.

Calderón menciona, por ejemplo, la optimización de recursos materiales y humanos para obtener un mayor rendimiento desde el punto de vista sanitario, empresarial y económico. Con el apoyo de estos profesionales, existe la posibilidad de transformar y modernizar el negocio aplicando distintos modelos de gestión. Agrega que siempre se trabaja para eliminar las dudas y proporcionar certidumbre a los nuevos farmacéuticos.