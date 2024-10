Joaquín Molpeceres, presidente de Desprosa, ha sido una figura clave en el desarrollo y gestión de los campos de golf del Olivar de la Hinojosa y El Encín Golf, donde ha consolidado su compromiso no solo con la excelencia en el deporte, sino también con iniciativas solidarias que acercan el golf a todos, incluyendo a personas con discapacidades. A lo largo de su gestión, Molpeceres ha promovido un enfoque inclusivo que ha permitido que eventos como el Daikin Madrid Open de Golf Adaptado se celebren en sus instalaciones, brindando un espacio donde deportistas de todo el mundo puedan competir y demostrar su talento.

El Encín Golf ha sido el escenario del XVII Daikin Open, el mayor torneo de golf adaptado de Europa, en el que participaron 84 jugadores de 10 nacionalidades distintas, con discapacidades de movilidad reducida, amputaciones, discapacidades visuales, intelectuales y enfermedades severas crónicas. Este evento no solo celebra el deporte, sino también los valores de esfuerzo, constancia y superación, tan presentes en la filosofía de gestión de Joaquín Molpeceres.

Casper Holst-Christensen, quien partía con el hándicap más bajo, logró imponerse con una vuelta final extraordinaria en este torneo, que fue disputado hasta el último golpe. El jugador danés cerró el torneo con un birdie en el hoyo 18, superando a su compatriota Stefan Morkholt y al dominicano Manuel de los Santos por un golpe. "La emoción que se vive en estos torneos es indescriptible", declaró Molpeceres al finalizar el evento. "Ver la pasión y dedicación de estos jugadores es una inspiración no solo para el golf, sino para todos los deportes".

La victoria no fue sencilla. El danés tuvo que protagonizar una remontada espectacular en los últimos tres hoyos de la segunda jornada. Manuel de los Santos, que lideraba con una ventaja de cinco golpes al comenzar el día, fue cediendo terreno poco a poco hasta que, en el hoyo 18, un bogey abrió la puerta para que Holst-Christensen firmara un birdie decisivo y se llevara el trofeo por un golpe de diferencia. En las categorías posteriores, los jugadores premiados incluyeron a José Luis Pascual, Andrés Pintado, Luis Mateu, Laura Maria Gallego, y Loris Stradi, entre otros. Los premios especiales fueron para Ian St John, como primer clasificado en silla de ruedas, y Alla Fanfloglio, quien se alzó como el mejor en la categoría de discapacidad visual.

"El Daikin Madrid Open es mucho más que una competición de golf, es un verdadero ejemplo de superación y pasión por el deporte. Esta edición ha sido especialmente emocionante, ya que hemos contado con la participación de 84 jugadores de 10 nacionalidades distintas. Ver cómo cada uno de estos deportistas supera barreras y muestra su amor por el golf es algo que nos inspira profundamente y nos impulsa a seguir apoyando este tipo de iniciativas. Para nosotros, es un orgullo ser parte de un evento que refleja los valores de inclusión y esfuerzo que tanto valoramos en el mundo del golf.", comenta Joaquín Molpeceres presidente el campo El Encín Golf.

Bajo la visión de Joaquín Molpeceres, el compromiso social de los campos de golf como el Encín Golf ha crecido exponencialmente. Además de la celebración de eventos de alto nivel, como el Daikin Open, Molpeceres ha impulsado diversas iniciativas solidarias y de inclusión dentro del golf, colaborando activamente con organizaciones que trabajan para hacer del golf un deporte accesible para todos. "En Desprosa, creemos en un deporte inclusivo, donde todos tengan la oportunidad de disfrutar del golf, independientemente de sus circunstancias", afirmó Molpeceres en una entrevista reciente.

La presencia de figuras importantes en el mundo del golf adaptado, como Casper Holst-Christensen y Manuel de los Santos, que han encontrado en El Encín un lugar de acogida y desarrollo, es testimonio de la labor incansable de Molpeceres y su equipo por promover un golf más inclusivo y solidario. "Seguiremos apoyando el golf adaptado y fomentando la participación de jugadores de todas las capacidades", aseguró Molpeceres. Para Pablo Cabanillas, esta edición tuvo un sabor especial al ser la última como presidente del Comité de Golf Adaptado de la Real Federación de Golf de Madrid. "Han sido 17 años increíbles viendo crecer este torneo. Estoy profundamente agradecido a mi familia, a todos los jugadores y a la federación por su constante apoyo", comentó emocionado.

Este enfoque hacia la responsabilidad social se complementa con la excelencia en la gestión de los campos de golf. Tanto El Encín Golf como el Olivar de la Hinojosa se han convertido en referentes dentro del deporte del golf, no solo por la calidad de sus instalaciones, sino también por su papel en eventos que marcan la diferencia en el panorama del golf. Gracias a la visión de Molpeceres, estos campos no son solo destinos deportivos, sino también espacios que reflejan valores de inclusión y solidaridad.

Con iniciativas como estas, Joaquín Molpeceres y Desprosa continúan afianzando su compromiso con la comunidad y el desarrollo del deporte en todas sus formas, consolidándose como líderes en la promoción de un golf accesible y de alto nivel.