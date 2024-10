Financiación para proveedores y subcontratas; Clave para impulsar el crecimiento de cualquier empresa

Los PROVEEDORES de una empresa son personas o entidades cuyo negocio consiste en suministrar y abastecer a otras empresas de los recursos, bienes, productos o servicios necesarios para que puedan realizar su actividad económica.

Los proveedores pueden ser:

DE BIENES o aquellos que generan algún tipo de producto para satisfacer alguna necesidad (ej.: Fábricas)

DE SERVICIOS o aquellos que satisfacen necesidades intangibles de la empresa (ej.: Energía, Internet, Consultorías, Taller de reparaciones).

DE RECURSOS o aquellos que ofrecen los recursos económicos y financieros necesarios para garantizar la viabilidad de la empresa (ej.: Bancos o Corredurías de Financiación).

Contar con buenos proveedores o "proveedores con mayúsculas", permiten al empresario poder adaptarse más rápidamente que la competencia a las necesidades de cada cliente y esto es vital, ya que le dotan de la capacidad de ajustar la producción de acuerdo con las necesidades del mercado (que siempre está en constante evolución).

Seguramente, el lector habrá oído alguna vez a algún familiar o persona mayor repetir las palabras del sabio israelí Ben Sira: "Quien tiene un amigo tiene un tesoro, un amigo fiel no tiene precio, su valor es incalculable".

Es indudable que estas palabras, llevadas a un plano empresarial, se deberían de predicar de los PROVEEDORES, ya que es importante tanto en la vida como en el trabajo contar con "buenos amigos" para superar los obstáculos que se presentarán tarde o temprano en el camino.

Cuantas y cuantas empresas conocidas han tenido un éxito momentáneo y, posteriormente, han sucumbido por no poder adaptarse a los cambios del mercado o por haber perdido la confianza de sus proveedores.

El contar con buenos proveedores, y el saber cuidarlos, tiene sus frutos y así lo demuestran empresas que han crecido y expansionado su negocio hasta convertirse en corporaciones de reconocido prestigio como Inditex o Mercadona, por poner unos ejemplos del éxito del "Modelo Win & Win".

Este artículo se centra en los proveedores de recursos y en la importancia que tiene que dar todo empresari@ a la gestión de sus proveedores para evitar el riesgo inherente de que en algún momento puedan verse desabastecidos afectando a su empresa.

Los bancos ofrecen un amplio ramillete de servicios para ayudar a las empresas a financiar a sus proveedores, desde el confirming, la póliza de crédito, el préstamo circulante, el renting o el leasing, etc. y, aunque cada vez hay más concentración bancaria, todavía hay muchos bancos que operan en cada plaza/provincia y es recomendable operar con más de un banco, si se quiere crecer de forma sostenible, como también es importante trabajar con más de un cliente para no hacer depender la supervivencia de la empresa de un único proveedor/cliente.

"Ayúdame a ayudarte" (Jerry Maguire)

Muchos recordarán en la película de cine, Jerry Maguire, la escena en la que Tom Cruise (Representante de deportistas) le imploraba a su mejor cliente "Yo estoy aquí por ti, por eso ayúdame a ayudarte", esa icónica frase podría ser un claro ejemplo de lo que se busca en este artículo: mentalizar al conjunto de empresarios en ayudar a sus proveedores a crecer con ellos.

Los empresarios de éxito, y también aquellos que tuvieron malas experiencias en el pasado (cuando en la pasada crisis económicas los bancos restringieron el crédito a las pymes), saben de sobra que el crecimiento sostenible de las empresas se basa en contar con proveedores solventes, que estén preparados y cuenten con financiación, pero hay que ser consciente de que muchos proveedores o contratistas/subcontratas (en el caso de obras públicas y civiles) no tienen o no pueden acceder a la financiación bancaria, o esta es insuficiente por diversas razones como, por ejemplo, no tener antigüedad de 3 años, no aportar suficientes garantías, no presentar resultados económicos positivos en las cuentas anuales, tener incidencias en CIRBE producidas por haber sufrido impagos de otros clientes, ... Etcétera.

En estas circunstancias, es vital para los proveedores negociar con sus clientes y que estos puedan ayudarles ofreciéndoles soluciones de pronto-pago, garantías de financiación o, en su defecto, medien con sus bancos y demás operadores financieros para que puedan acceder al credito y a la financiación; pero hay que ser conscientes de que hay muchos empresarios que no tienen tiempo o no conocen de los diferentes vehículos de financiación alternativa que operan a nivel nacional.

Para este concreto nicho empresarial, existe la posibilidad de recurrir a la ayuda de profesionales con experiencia, independientes, conocedores del mercado financiero global y que tienen una clara orientación a resultados (Win & Win), como son las Corredurías de Financiación.

En la Correduría de Financiación de COAN, correduría gallega especializada en intermediación financiera global para todo tipo de pymes, ofrecen a los autónomos y empresas que trabajan con empresas, UTE´S o entes públicos la posibilidad de confeccionar un traje financiero a su medida en función de la situación en la que se encuentre la empresa.

Para ampliar información pueden visitar la web coanconsultoria.es o cumplimentar el cuestionario previo online con los servicios financieros que pretenden conseguir, pinchando en coanconsultoria.es/cuestionario.