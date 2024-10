Repara tu Deuda Abogados cancela 57.333€ en Barcelona (Catalunya) con la Ley de Segunda Oportunidad

El origen de la deuda del exonerado se encuentra en una separación y la solicitud de préstamos y tarjetas revolving El Juzgado de lo Mercantil nº9 de Barcelona (Catalunya) ha dictado la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) en el caso de un hombre que ha quedado así liberado de una deuda de 57.333 euros. El caso lo ha tramitado Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, “el origen de las deudas se encuentra en su separación. Buscó una casa de alquiler y, hasta la sentencia de divorcio, tuvo que asumir la mitad de los gastos de su vivienda anterior, colegio, mutua y ropa de su hija. Solicitó préstamos a diferentes entidades bancarias e iba cumpliendo con las cuotas. Al tener los préstamos activos, no le daban más financiación hasta que devolviese todo. Los gastos del deudor superaban sus ingresos. Por este motivo, adquirió tarjetas revolving para poder hacer frente a todos sus pagos, pero tenían unos intereses muy altos. Con el paso del tiempo siguió adquiriendo deudas para pagar los intereses de las otras, y entró en una espiral de la que no pudo salir”.

La Ley de Segunda Oportunidad fue aprobada por el Parlamento de España en el año 2015. Si bien al principio había cierto desconocimiento acerca de la existencia de este mecanismo, la realidad es que cada vez son más las personas que intentan acogerse a este mecanismo para cancelar las deudas que han contraído. De hecho, son más de 27.000 los particulares y autónomos que ha confiado en el despacho de abogados para empezar una nueva vida financiera.

Una de las claves para triunfar en un proceso de este tipo es ponerse en manos de un despacho de abogados que cuente con experiencia e innumerables casos de éxito. Así las cosas, hay que señalar que Repara tu Deuda Abogados ha logrado superar la cifra de 280 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España, lo que le convierte en líder en este ámbito.

Bertín Osborne, imagen oficial del despacho de abogados, colabora en la difusión de esta legislación para llegar al mayor número de personas. “Estamos ante un mecanismo -declaran los abogados- que permite a personas en estado de sobreendeudamiento empezar una nueva vida desde cero. El hecho de contar con figuras públicas reconocidas para la mayoría nos ayuda en la difusión de esta herramienta”.

