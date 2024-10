La enseñanza musical se reinventa gracias a la unión de Meloom y Goldenmac EDU

Como parte de su constante y firme esfuerzo por revolucionar la formación musical, el Grupo K-tuin recientemente anunció la unión de su división educativa, Goldenmac EDU, con Meloom, una startup destacada del entorno EdTech. Esta valiosa colaboración promete transformar la educación musical en las instituciones de primaria y secundaria, a través de la combinación de la metodología avanzada de Meloom con la tecnología de vanguardia de Apple.

En términos generales, la alianza está destinada a proveer a los docentes de música de un conjunto de herramientas innovadoras que les faciliten sus labores de enseñanza, gracias a una plataforma de aprendizaje diseñada para trascender las barreras tradicionales del aula.

En cuanto a los estudiantes, estos podrán tener acceso a la música como una de sus actividades extraescolares, de manera flexible y adaptada a sus necesidades.

Estudios que respaldan los beneficios de la educación musical Según explica Goldenmac EDU, la razón de ser de esta unión con Meloom se basa en la evidencia científica que certifica los beneficios de la educación musical en la salud y en los procesos de aprendizaje. Al respecto, el grupo menciona una investigación llevada a cabo en la Universidad de Montreal, denominada The Neurochemistry of Music.

Este estudio ha documentado cómo la música influye de manera positiva en la gestión del estado de ánimo y en la reducción del estrés, entre otras cosas. A su vez, exhibe de qué manera mejora los vínculos sociales y cómo potencia el sistema inmune del cuerpo humano.

Por lo tanto, los efectos neuroquímicos de esta forma de expresión artística demuestran que esta no solo es una extraordinaria herramienta que potencia la experiencia educativa, sino que también contribuye integralmente al bienestar de los alumnos.

Por otra parte, Goldenmac EDU también menciona al estudio Neuroscience Meets Music Education de la Universidad de Canberra. Este trabajo demostró que tocar un instrumento musical produce mejoras significativas en la memoria, la adquisición del lenguaje, la función ejecutiva y la plasticidad cerebral

Revolución musical gracias a la tecnología digital Con base en la evidencia científica que respalda los excepcionales beneficios de la música, Goldenmac EDU y Meloom han diseñado una solución que combina la tecnología y la música, con el propósito de proporcionar a los profesores una herramienta que les permitirá extender su enseñanza más allá de las aulas.

Esto resulta posible porque, mediante el uso de instrumentos digitales avanzados, los docentes podrán hacer un seguimiento continuo del aprendizaje de sus alumnos, lo que mejora el carácter de la educación y contribuye a una mejor calidad de vida para los estudiantes.

En definitiva, la valiosa colaboración entre Goldenmac EDU, expertos en implantación de proyectos Apple, y Meloom promete generar una revolución musical en el plano de la enseñanza. Todo esto bajo un enfoque que supera la esfera netamente educativa y se enfoca en fomentar el bienestar integral, tanto de los profesores como de los alumnos.