Adiós ‘Demure’, hola ‘Brat’ ¿Cuál será el estilo más cool de este otoño?

Este otoño, la moda de la que más se habla en redes sociales (y, principalmente, en Tik Tok) se bifurca en dos grandes tendencias: ‘Demure’ y ‘Brat’, cada una ofreciendo una forma completamente diferente de entender el estilo y la autoexpresión. Mientras que ‘Demure’ destaca por su elegancia discreta, ‘Brat’ se posiciona como el símbolo de la rebeldía y el descaro. Para quienes desean explorar estas dos vertientes, se han reunido los elementos clave para armar un look perfecto que las represente, tomando en cuenta las marcas más destacadas de la temporada.

Cómo crear un look ‘Brat’ para este otoño Si se habla de ‘Brat’, el concepto de estilo gira en torno a la irreverencia, la mezcla de texturas y la actitud rebelde. Este estilo es perfecto para quienes no temen romper con lo convencional, combinando lo llamativo con lo desenfadado.

Si se habla de marcas con diseños originales, Hortensia Maeso tiene los vestidos perfectos para un estilo divertido y femenino a partes iguales. Para el día a día, esta camiseta de aires rockeros de Mekkdes puede ser la opción más versátil del armario ‘Brat’. Por otro lado, este top de brillo de María Luisa de España aportará el ‘glam’ necesario para una noche especial.

En cuanto a accesorios, las zapatillas de Buffalo, conocidas por sus suelas gruesas y robustas, son el match perfecto (y cómodo) para un outfit al estilo ‘Brat’. Si se opta por algo más formal, unas botas altas de Mustang aportarán altura (y calidez) para combinar con minivestidos o faldas de tablas. Y, por supuesto, los bolsos de Mod Wave Movement se convierten en pieza imprescindible por sus diseños rompedores.

En esta tendencia, el make up es parte fundamental para rematar el look. Los eyeliners de MET, en tonos neón, serán un básico para esta estética tan atrevida. Además, no hay que olvidar cuidar la piel tras un maquillaje tan intenso: You Are The Princess propone su nuevo bálsamo para dejar la piel suave y sedosa gracias a sus propiedades hidratantes y nutritivas.

El estilo ‘Demure’: clásico y sofisticado Por el contrario, quienes se inclinan hacia el estilo ‘Demure’ encontrarán en él una opción mucho más sofisticada y discreta. Este look está pensado para quienes prefieren destacar por su elegancia sutil y la calidad de los tejidos.

Un vestido lencero de Koahari, con su diseño minimal, será el centro de este look. Para complementar, unos pendientes de perlas de Singularu aportarán el brillo justo en outfits informales o más arreglados.

Y, con la llegada inminente del invierno, un jersey de cashmere, como este de Scotta, será la elección perfecta para combinar con una falda de print invernal (SKFK) o con unos simples jeans rectos (Kiabi).

Para el calzado, siempre optando por la comodidad, marcas españolas como Just-Ene o Bloom&You proponen modelos ideales para caminar por la ciudad con estilo. Finalmente, en los días lluviosos, las botas de agua de Verbenas serán la opción funcional sin perder el toque elegante.