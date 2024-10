AMG Interim Managers ofrece un equipo especializado en gerencia y liderazgo empresarial independiente

Hoy en día, en el complejo mundo de los negocios muchas veces se presentan situaciones, oportunidades o amenazas que los directivos no están capacitados para resolver con eficacia. Es en estos casos donde se torna necesario recurrir por tiempo limitado a un servicio de gestión profesional, conocido como interim management, que ofrecen especialistas con una amplia experiencia en el ejercicio de cargos directivos.

Para dar respuesta a este tipo de necesidades, la firma AMG Interim Managers pone a disposición los servicios de alta gerencia, desarrollados por sus ejecutivos altamente cualificados para afrontar diferentes eventos como periodos de transición, crisis o reestructuración en empresas de todo tipo.

Un servicio de gestión profesional Interim management es un servicio de gestión profesional realizado dentro de una empresa por profesionales de nivel ejecutivo, con una dilatada trayectoria y ampliamente capacitados para abordar diferentes clases de retos a nivel gerencial como, por ejemplo, procesos de reestructuraciones, transformación de la cultura empresarial, apertura a nuevos mercados y traspasos generacionales en organizaciones familiares, entre muchos otros casos.

Estos especialistas son conocidos como interim managers y, por lo general, actúan desde los niveles superiores de dirección o mandos intermedios para gestionar soluciones complejas dentro de las empresas, con resultados a corto plazo. Se trata de ejecutivos experimentados con un vasto historial en cargos de gerencia.

Por otra parte, los interim manager operan de manera independiente. Esto quiere decir que no están sujetos a los lazos políticos o personales que muchas veces existen entre los directivos de una organización. Esta cualidad garantiza la toma de decisiones objetivas, orientadas a lograr el mayor bien para la empresa.

A su vez, estos ejecutivos prestan un servicio profesional en forma temporal dentro de una compañía, asumiendo funciones que pueden abarcar la dirección general de algún departamento específico o área empresarial. Una vez cumplido el objetivo y/o el plazo establecido en su contratación, este gerente interino organiza su salida y estructura al equipo para afianzar los objetivos conseguidos.

AMG Interim Managers, soluciones de dirección y liderazgo empresarial AMG Interim Managers cuenta con un equipo multidisciplinar de ejecutivos de amplia trayectoria y especializados en diferentes áreas de gestión empresarial como la de finanzas, marketing, producción, logística, ventas, recursos humanos, etc. En ese sentido, esta firma ofrece un servicio profesional e independiente bajo un modelo de contratación mercantil, con el propósito de facilitar soluciones rentables y flexibles de gerencia empresarial.

Gracias a los conocimientos que reúne su nómina de especialistas, la visión externa y la experiencia acumulada en infinidad de empresas atendidas, estos ejecutivos interpretan rápidamente cada situación para tomar decisiones eficientes y rentables que simplifiquen diferentes procesos dentro de una organización.

Con este propósito, trabajan sobre la base de proyectos propios y planes de actuación, con tiempos de ejecución establecidos y objetivos concretos, planificados y acordados con la dirección, para aplicar una metodología que les permite plantear resultados a corto y mediano plazo, con la debida gestión de riesgos en cada una de las situaciones.