Obg consultores facilita la adaptación de las PYMES a la normativa europea de ciberseguridad

El incremento de los ciberataques y la normativa europea obligan a las PYMES a transformar sus procesos digitales para protegerse y cumplir con la ley. Obg consultores ofrece soluciones que garantizan no solo la protección tecnológica, sino también la continuidad operativa y el cumplimiento normativo. En un entorno empresarial en constante evolución, la transformación industrial y digital ha pasado de ser una ventaja competitiva a una necesidad imperativa para las pequeñas y medianas empresas (PYMES). Normativas como la Directiva NIS2 sobre la Seguridad de Redes y Sistemas de Información, en vigor desde octubre de 2024, exigen a las empresas gestionar sus riesgos de ciberseguridad, notificar incidentes y adoptar medidas de seguridad adecuadas. El incumplimiento de estas normativas conlleva sanciones económicas graves y puede dañar la reputación de las empresas.

Los ciberataques se han duplicado en los últimos años y más del 51% las empresas en España sufrieron un ciberataque reciente, con pérdidas económicas que superan los 100.000 euros por incidente, según el informe de Cibepreparación de Hiscox. Las PYMES, que representan el 99% tejido empresarial, son especialmente vulnerables debido a la falta de recursos para defenderse contra estas amenazas.

Ciberseguridad: clave para la transformación industrial y sostenibilidad empresarial El contexto actual ha convertido la ciberseguridad en un componente esencial para las PYMES. Según Jesús Ortiz, consultor principal de Obg consultores, ¨la ciberseguridad no se trata únicamente de proteger los sistemas de una empresa, sino de asegurar la continuidad de sus operaciones y de cumplir con las normativas vigentes. Es una herramienta clave para que las empresas puedan crecer y competir en un entorno digital cada vez más complejo y regulado¨.

Jesús Ortiz explica que los ciberataques no solo interrumpen las operaciones, sino que pueden tener un impacto financiero y reputacional de gran alcance. Las PYMES, en particular, suelen sufrir consecuencias más graves debido a la falta de recursos especializados. ¨Nuestra experiencia en Obg consultores nos permite acompañar a las empresas en cada paso del proceso, fortaleciendo su capacidad para detectar y responder a las amenazas¨, explica.

Obg Consultores: clave para la transformación y continuidad de las PYMES El Plan de Transformación Digital de Obg consultores proporciona un enfoque integral para que las PYMES aborden sus desafíos de ciberseguridad, comenzando con un diagnóstico detallado de riesgos digitales y continuando con la implementación de tecnologías avanzadas, como firewalls y autenticación multifactor. La capacitación continua del personal es una pieza clave de este plan, fortaleciendo la primera línea de defensa contra ciberataques y consolidando la seguridad operativa. Además, Obg consultores ofrece asesoramiento estratégico en cumplimiento normativo, guiando a las empresas en su alineación con la Directiva NIS2 y otras regulaciones europeas.

Obg consultores no solo ofrece soluciones tecnológicas, sino que también promueve la competitividad y sostenibilidad de las PYMES a largo plazo. Su objetivo es que estas empresas cumplan con la normativa, fortalezcan su capacidad de adaptación y promuevan su crecimiento en el mercado actual. Con el respaldo de la experiencia de Orbelgrupo, Obg consultores se posiciona como un aliado estratégico, acompañando a las PYMES en su camino hacia una transformación digital segura y sostenible.

