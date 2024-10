Por qué es importante tener un certificado de accesibilidad web

La inclusión social es un tema con gran auge en los últimos años en todo el mundo. Tan es así que cada vez se lucha más por los derechos de todas las personas, sobre todo para quienes presentan algún tipo de discapacidad, y se está normalizando la implementación de modelos de accesibilidad para estos casos.

Por esta razón, el mundo digital hoy en día se torna más accesible, y es importante que los sitios web cuenten con un certificado de accesibilidad. En ese sentido, ADDAW es una asociación sin fines de lucro que se encarga de ayudar a que las webs cumplan con los estándares necesarios para alcanzar este fin.

Cuál es la importancia de contar con un certificado de accesibilidad En los últimos 30 años el mundo ha experimentado una revolución digital que ha tocado cada espacio y sector a nivel global. Gracias a esto, actualmente el internet es una herramienta fundamental en los estudios, la información y el trabajo, por lo que se convierte en indispensable para el desarrollo de muchas actividades en múltiples entornos.

A la par, la lucha por la inclusión social resulta cada vez más preponderante y, dada la importancia que reviste el entorno digital, es crucial que los sitios web cuenten con un certificado de accesibilidad. El valor de esto tiene alcance legal, ya que la accesibilidad web se reconoce como un derecho esencial a nivel mundial y existen directivas y normativas para tal efecto. Su incumplimiento puede acarrear sanciones y consecuencias jurídicas.

Por otro lado, un certificado de accesibilidad garantiza que la página web está optimizada para todo tipo de personas, lo que amplía su alcance en la audiencia digital. Por último, cabe destacar que contar con este documento no solo contribuye a generar mayor confianza en la marca, sino que también demuestra sus valores y compromiso hacia los usuarios con discapacidad.

El certificado de accesibilidad web de ADDAW ADDAW es la Asociación por la Defensa del Derecho a la Accesibilidad Web. Esta organización sin ánimo de lucro se encarga de velar porque se cumpla el derecho a la accesibilidad y que este no sea un privilegio, sino una realidad.

Para tal fin, realizan un enorme esfuerzo para lograr que distintas entidades cuenten con webs accesibles, de acuerdo con la normativa AA de las WCAG 2.1. Esta incluye a organismos públicos tales como ayuntamientos y museos, centros educativos privados, empresas privadas con más de 100 empleados o que facturen más de 6 millones de euros, y entidades o asociaciones que reciben financiación pública.

A su vez, ADDAW ofrece asesoramiento cualificado para que las marcas sepan si sus plataformas digitales están obligadas a ser accesibles, además de auditorías de accesibilidad a todo tipo de páginas web y otros servicios orientados a este propósito.

En definitiva, gracias a la gestión de ADDAW, cada vez existen más sitios en internet que permiten navegar y realizar gestiones en igualdad de condiciones, para aquellas personas que presenten o no alguna discapacidad.