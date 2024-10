AMG Interim Managers, la compañía de interim management para encontrar talento directivo competitivo

La escasez de talento directivo es uno de los mayores retos que enfrentan las empresas de España y toda Europa. Un estudio divulgado en 2023 por la Comisión Europea reveló que una cuarta parte de 25 millones de pymes en la UE tiene serios problemas para encontrar líderes adecuados. Es decir, gente que encabece sus procesos productivos.

Los expertos señalan que la escasez se ha agravado con el proceso de transición tecnológica que adelanta la mayoría de las compañías. El tema compromete incluso las metas globales contra el cambio climático. Por esa razón, las soluciones que ofrecen firmas como AMG Interim Managers cobran especial relevancia.

Qué es el talento directivo y como influye en el éxito de la compañía El talento directivo es la capacidad que tiene un profesional en conjugar los esfuerzos de los equipos de trabajo para lograr metas dentro de una compañía. Con ello, puede facilitar la ejecución de estrategias encaminadas a mantener, desarrollar e impulsar el crecimiento de una empresa. Especialistas en el tema manifiestan que, aunque todos son importantes, el talento directivo es el que mayor impacto tiene dentro de las organizaciones.

Ese impacto se mide por la capacidad de atraer, motivar, fidelizar y desarrollar a los profesionales más competentes, comprometidos y capaces. A la vez, significa convertir esos talentos individuales en trabajo colectivo y de equipo para consolidar un proyecto empresarial o de transformación de la misma.

En la actualidad, esos líderes natos y capacitados son los más difíciles de conseguir en el mercado laboral. En ese sentido, muchas empresas han tenido que retrasar nuevos proyectos por no contar con los directivos adecuados.

La solución que está cobrando mayor protagonismo en la actualidad es la figura del interim management. Consiste en un servicio de gestión de carácter profesional que se realiza dentro de la propia compañía para dirigir proyectos específicos.

Áreas que puede liderar un interim manager AMG Interim Managers es una firma especializada en la aportación de talento directivo para que las empresas no detengan sus proyectos de crecimiento. Los ejecutivos que proveen están capacitados para adelantar procesos de cambios internos, internacionalización, apertura de nuevos mercados, innovación tecnológica o lanzamientos de productos. Desde los niveles superiores de las empresas promueven soluciones que implican cambios profundos.

En el contexto actual de escasez de este tipo de liderazgo, su disposición inmediata representa un beneficio importante. Las empresas contratantes no tienen que pasar, además, por engorrosos y complejos procesos de búsqueda y reclutamiento, que suelen extenderse durante mucho tiempo. Por otro lado, su impacto inmediato está garantizado, porque son profesionales enfocados en resultados a corto plazo.

Los ejecutivos bajo la figura de interim manager cuentan con la virtud de no estar contaminados con políticas indeseadas dentro de las empresas. Esto les permite tener una visión más objetiva y resiliente con relación a posibles situaciones de crisis. Su formación les permite transferir sus conocimientos a la directiva habitual de la compañía. Con ello, una vez finalizado el servicio de interim management, la empresa puede encargarse por sí sola de su nuevo proyecto corporativo.