Tristán López-Chicheri, Lázaro Rosa-Violán o Bea Fanjul, protagonistas de una exposición del artista Juan Lloret

Después del éxito cosechado el pasado mes de julio con el UOVO FEST, protagonizado por Ainhoa Moreno y sus obras escultóricas inspiradas en el huevo, este jueves, 10 de octubre, aterrizan en Cuoco Spazio los “pollitos” de Juan Lloret. Una nueva exhibición artística que se enmarca en el calendario de exposiciones ‘FoodArt’, promovido por la revista FEARLESS, y cuyo eje central emerge siempre de lo culinario.

Los coloridos pichones de Lloret serán los protagonistas indiscutibles de una muestra que permanecerá en el mencionado showroom hasta el mes de diciembre. Muchas de las piezas han personalizado especialmente para la ocasión, ya que también se pretende rendir homenaje a destacadas figuras del mundo de la arquitectura y el interiorismo, como: Lazaro Rosa-Violán, Tristán López-Chicheri y Héctor Ruiz, quienes asistirán al evento para recoger su “pollito”. O incluso figuras mediáticas tales como la diputada Bea Fanjul.

Se trata de una iniciativa que, una vez más, busca consolidarse como un punto de encuentro entre profesionales del diseño, el arte o la comunicación, entre otros. Su objetivo reside en crear una atmósfera única capaz de fusionar el arte con la cocina de manera creativa. Porque, como se acostumbra a decir en FEARLESS: ya no se come por comer, sino que se come para sentir.

Sobre FEARLESS Magazine

FEARLESS es una revista volcada en el lujo sostenible, estilo de vida, diseño y fotografía social con tirada trimestral en formato impreso. Cuenta con secciones fijas y en ella han posado algunos de los rostros más aclamados de la sociedad española. Además, colabora con algunos de los estudios de arquitectura más importantes de España en cuyos circuitos y showrooms se reparte la misma.

Sobre Cuoco Spazio

Cuoco Spazio es un showroom de 200 metros cuadrados ubicado en Madrid, concretamente en el número 18 de la céntrica Avenida de América, pionero en la capital, ya que cuenta en su interior con la prestigiosa marca italiana de mobiliario Doimo Cucine. Un espacio dirigido por el arquitecto Borja Esteras que se convierte en toda una experiencia sensorial para quien sus puertas atraviesa, gracias a la cuidada estética de sus propuestas

Sobre Juan Lloret

Juan Lloret es un artista afincado en Valencia, ciudad en la que tiene su estudio. Inició su carrera en el mundo de las finanzas, pero siempre deseó dedicarse al arte. Desarrolló su formación en los talleres del afamado pintor Manuel Coronado. Su obra se centra en la figura humana y el uso vibrante del color, al que considera esencial para dotar de vida y movimiento a sus pinturas. Cuenta con más de 15 mil seguidores en Instagram y sus creaciones se encuentran en colecciones privadas alrededor de todo el mundo.