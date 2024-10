Lil Jan & Barbi Dash y su buena energía para salir adelante con 'Tú lo sabes'

“Tú lo sabes” se estrena el 10 de octubre en todas las plataformas digitales con motivo del día mundial de la salud mental. Los problemas en este ámbito entre los jóvenes va en aumento y el bullying, también conocido como acoso escolar, es uno de los principales factores detrás de esta preocupante tendencia.

La canción está interpretada y compuesta por el artista español Lil Jan, y la artista argentina Barbi Dash, ambos de trece años. Es momento de que niños de 13 años, en su propio lenguaje, hablen a quien se siente mal con un mensaje positivo y de superación, no tratándolos como víctimas, sino como “guerreros” que van a brillar. Como ellos mismos indican: “Si escucharla ayuda a una sola persona a sentirse fuerte y saber lo mucho que vale, ya habrá merecido la pena”.

En marzo de 2025 formará parte de la gira de la Rueda de la no violencia en las ciudades de Medellin y Bogotá; 20 eventos en escuelas presentando la canción, con una charla previa de ambos artistas en las escuelas, sobre este problema que tanto afecta en España y también en Colombia, donde un 23% los chicos sufren acoso escolar.

La rueda de la no violencia es una campaña que se inició en 2019, buscando dejar un impacto positivo en la comunidad educativa y brindando a los estudiantes mensajes inspiradores.

El videoclip ha sido creado a través de una convocatoria desde las redes sociales de ambos artistas, invitando a sus seguidores a formar parte del proyecto “Tú lo sabes, súmate”, y alzar la voz con un mensaje de superación tan importante a nivel global. Grabaron los videos de la canción distintos seguidores desde Argentina, México, Colombia, Canadá, Uruguay, Perú, España, Uganda, entre otros.

Los artistas a su vez, grabaron desde sus ciudades de origen, Buenos Aires y Barcelona.

Recientemente, se ha sumado la plataforma PDABullying para poder a partir de su estreno este 10 de octubre utilizar la canción en las escuelas como material didáctico y de concienciación. Una canción producida por la reconocida productora BCA Music.

¿Por qué nació esta canción?

Barbi Dash: Con Jan, necesitábamos enviar un mensaje positivo y de superación a quienes se sienten atacados. Yo misma viví esa situación en primaria y si escuchar esta canción ayuda a una persona a sentirse fuerte ya merece la pena.

Lil Jan: Pues porque he visto gente que lo ha pasado mal y es para que te dé un chute de ánimo, para que sigas adelante e ignores a los demás.

¿Qué le dirías a alguien que lo está pasando mal con el bullying o acoso escolar?

Lil Jan: Pues que siga hacia adelante, al fin y al cabo los que critican es porque te tienen envidia, son perdedores… Piensa eso siempre, tienen envidia, quieren ser como tú, por eso te critican, para bajarte, pero no te tienen que bajar, tú siempre haz lo que quieras. Bueno y busca lo que te gusta, si los demás no opinan lo mismo, qué más da.

Barbi Dash: Le diría que las personas que transmiten violencia están reflejando sus propias inseguridades y que uno no es lo que le dicen, sino lo que elige ser .