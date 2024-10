Éxito total en la III Edición de 'Estrellas contra el Cáncer' a favor de ASPANOB

12 chefs con Estrella Michelín brillan en STK Ibiza por una buena causa.

El restaurante STK Ibiza se vistió de gala un año más para acoger la III Edición de "Estrellas contra el Cáncer". Este prestigioso evento solidario tuvo como objetivo principal recaudar fondos para ASPANOB (Asociación de padres de niños con cáncer de Baleares).

La velada fue presenciada por importantes personalidades y grandes empresarios de Ibiza, además de por la top model Martina Benvenutto.

La magia de esta velada fue posible gracias a los organizadores; Nuria Moreno CEO de NM Events in Ibiza y Oscar Molina Chef Estrella Michelin, y por supuesto a todos los patrocinadores y colaboradores; STK, el grupo O BEACH, Iberia, Iberia Express, Iberia Cards, Iberia Regional AirNostrum, Mondrian, All-Solutions, NM Events in Ibiza, Eating in Ibiza, Balfegó, Gasifred, Hipermenaje, Class Rent a Car Ibiza, Ibiza Gran Hotel, Exclusivas Miró, Ibiza Luxury Destination el Hotel Riomar, Mari Mayans, Pearl Caviar, Heineken, Oysters Green, Mariscos Javier, Ibergourmet, Chivete, Laurent Perrier, M By Sanit Maur, Ramón Bilbao y Can Marsoc.

Las verdaderas estrellas del evento fueron los chefs, algunos de los cuales han acompañado desde la primera edición, como Óscar Molina (Restaurante LA GAIA), Óscar García (Restaurante BALUARTE), Víctor Martín (Restaurante TRIGO), Rafa Soler (Restaurante AUDREY’S, CALPE), Luis Veira (Restaurante ÁRBORÉ DA VEIRA), Ignacio Echapresto (Restaurante VENTA MONCALVILLO), Álvaro Garrido (Restaurante MINA). Este año, además, han sorprendido con platos deliciosos, los nuevos chefs que se sumaron a la experiencia, como Iván Cerdeño (Restaurante IVÁN CERDEÑO), Cristóbal Muñoz (Restaurante AMBIVIUM), Sergio Manzano (Restaurante A' BARRA), Carlos Maldonado (Restaurante RAÍCES) y Cristian Palacios (Restaurante GENTE RARA).

El evento comenzó a las 20:30 horas con un cálido recibimiento de las vistas inigualables a Dalt Vila y la colla de baile payes Brisa Pormany, los asistentes tuvieron la oportunidad de disfrutar de un cóctel con estaciones de caviar por parte de Pearl Caviar, Ostras por parte de Oyster Green, Jamón Ibérico por parte de Ibergourment, Champagne por parte de Laurent Perrier y estación de cóctel especial de la Familia Marí Mayans, además de los platos más exquisitos preparados por los chefs. Una vez finalizado el cóctel, los comensales tomaron asiento y disfrutaron de toda una experiencia, ya que "Estrellas contra el Cáncer" no solo fue una experiencia gastronómica de alto nivel, sino también una noche llena de emociones y sorpresas.

La velada incluyó música en vivo y actuaciones por parte de STK y la espectacular saxofonista de Ibiza, Anastasia McQueen. Además, la Unión Deportiva Ibiza regaló camisetas personalizadas con los nombres de todos y cada uno de los niños que se encuentran hospitalizados actualmente, de Ibiza y Formentera, un gesto que conmovió a todos los presentes.

"Estrellas contra el Cáncer" se destaca como una oportunidad única para que la sociedad ibicenca se una en un gesto de generosidad y apoyo a una causa que merece toda nuestra atención. La lucha contra el cáncer infantil es una batalla que no puede librarse sin la ayuda de todos, y este evento nos brinda la oportunidad de contribuir de manera significativa.

Nuria Moreno, una de las impulsoras de este evento, emocionó a todo el público con un discurso sincero sobre la importancia de ayudar a las familias de los niños y niñas con cáncer de Ibiza y Formentera, compartiendo su propia experiencia en la lucha contra el cáncer. "Solo puedo dar las gracias a todos los que han colaborado con esta idea, en especial a los chefs. Además, quiero reconocer la gran labor que realiza ASPANOB", declaró emocionada.

Esta tercera edición ha superado todas las expectativas, dejando una marca imborrable en Ibiza, fusionando la excelencia culinaria con el espíritu solidario de la comunidad.